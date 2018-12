El PSOE pierde dos diputados, Cs gana uno y Vox logra su primer acta de diputado

ADIE lo esperaba. Ni la peor encuesta (o mejor, según se mire) podía hacer presagiar lo que ayer decidieron los ciudadanos en la jornada del 2D en Huelva . El PSOE se dejaba en el camino 30.000 votos y eso le ha costado dos escaños. Uno de ellos lo recoge Ciudadanos, que se convierte en uno de los vencedores de la noche, al duplicar prácticamente sus apoyos, lo que le permite también duplicar sus actas. El otro vencedor y el que ha sido la gran sorpresa de la cita electoral fue VOX. Ellos han multiplicado por más de 25 los votos obtenidos en las elecciones de 2015 y eso les da un diputado, que nadie había previsto para ellos.

La de ayer fue una noche de sorpresas. El partido del puño y la rosa llegaba a las urnas con la hegemonía que ha tenido durante casi 40 años. Ayer seguía en la cabeza, pero a costa de un recorte que cambia radicalmente la imagen en la provincia.

El auge de los minoritarios superó todas las expectativas y en Huelva no fue a costa del PP, que quedó con el mismo número de diputados a pesar de haber perdido más de 14.500 votos, lo que la convierte en la única provincia andaluza donde resisten los populares. La euforia popular comenzó bien temprano porque ya en los primeros recuentos las siglas del PP aparecían con los tres diputados que mantuvieron a lo largo de toda la noche, lo que para ellos es un “sí al cambio y un no a la resignación del PSOE”. Además de un resultado que no aparecía en ningún sondeo y que era poco esperado por la crisis que arrastra el partido en la capital.

En la sede de Ciudadanos, la victoria se respiró desde el primer momento porque sus 17.130 votos se interpretaban como “un castigo de los ciudadanos al PSOE, al PP y a Adelante Andalucía”.

En el recuento, Adelante Andalucía se mantiene con un diputado gracias a los poco más de 30.000 votos obtenidos, prácticamente los mismos que obtuvo en 2015 cuando se presentó Podemos en solitario. Es decir, que los casi 14.700 que obtuvo IU ese mismo año se han diluido en la fusión morada. Es más, el coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, poco después de conocer los resultados reconocía que se planteaba dejar la política porque “uno debe saber cuándo llega su momento”.

Pero sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche fue la abstención. Si en 2015 se mantuvo casi sin cambios la participación en las urnas (se pasó del 60,05 a un 61,06%), ayer los onubenses que optaron por no ir a las urnas se multiplicaron para dejar un 55,53% de participación, casi cinco puntos por debajo.

Resultados en la capital

En la capital onubense prácticamente se replicaron los resultados, aunque el PP sí se resiente de la crisis local que se ha acomodado en el partido desde que perdió las elecciones Pedro Rodríguez. El PSOE sigue a la cabeza, con una cuarta parte de los votos de los onubenses a pesar de haber dejado en el camino cerca de 7.000 papeleta. Ciudadanos logra superar al PP y se convierte en la segunda fuerza más votada con casi el doble de respaldo que tres años atrás, para dejar paso al PP, que se queda con el 19% de apoyos, Adelante Andalucía (16,54%) y Vox (9,75%).

La abstención en la capital también se dejó notar. Menos de la mitad de los electores decidieron ir a ejercer su derecho al voto. Los datos son claros: hubo poco más de 60.900 votantes, frente a casi 52.000 abstenciones, más de 1,100 votos nulos y algo más de otros 1.000 en blanco.