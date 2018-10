Susana Díaz, contra los que "insultan y riñen" a los andaluces

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado que haya que "aguantar" que quienes quieren ser presidentes de España vengan a "insultar y a reñir" a los andaluces porque no les votan, y ha clamado: "No vamos a tolerar jamás que nadie ofenda a Andalucía".

"Tenemos que aguantar que quienes quieren ser presidentes de España vengan a insultar y a reñir porque no les votan", ha espetado Díaz antes de advertir que no van a dejar que nadie "ofenda a Andalucía, que se metan con Andalucía, porque no lo harían con otros territorios".

En su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, que ha aprobado por unanimidad las candidaturas para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la presidenta de la Junta ha cargado contra los partidos de la oposición y en particular contra los líderes nacionales del PP y Ciudadanos, aunque sin mencionarlos directamente.

"Han construido un ring de boxeo para pelearse, pero no se están peleando por los andaluces, sino que es una pelea en beneficio propio", ha denunciado, tras lo que ha señalado: "No podemos dejarnos arrastrar, nadie nos va a arrastrar a una pelea en la que no queremos estar".

Convencida de que los andaluces "saben distinguir" entre quienes "utilizan el voto para la carrera electoral" y los que lo hacen "para quedarse en Andalucía y defender sus derechos", ha criticado la "epidemia supremacista" que cree que Andalucía ha tenido que "aguantar" en las últimas semanas "de uno y otro lado", y ha puesto como ejemplo, de nuevo, las declaraciones de la ex ministra Isabel García Tejerina sobre la educación de los niños andaluces.

Ha aludido también al ex político Jorge Vestrynge por sus palabras sobre el "rebujito y las gambitas", a lo que ha replicado: "Llueve sobre mojado, sobre los tópicos que han construido de Andalucía".

En su opinión, detrás de cada "ataque" hay "una voluntad clara y nítida de querer tirar por tierra el trabajo de los andaluces".

Pese a ello, ha asegurado que el PSOE seguirá estando en el "combate del empleo, el combate de la dignidad de nuestros mayores y el combate por la Andalucía en igualdad, que nunca aspiró a ser más que nadie, pero que jamás se va a conformar con ser menor que otros".

Así, ha pedido a los militantes que se impliquen en la campaña electoral tras asegurar que ella se va a "dejar la piel" como ha hecho "estos años, en los que incluso -ha dicho entre risas- me he dejado los kilos", aunque se ha mostrado convencida de que la socialista va a ser una campaña "de alegría". "No dejéis una calle por patear, un barrio por visitar, un vecino con el que hablar y escucharle", ha solicitado.

En su último mensaje se ha referido al día después y ha prometido que el voto al PSOE "nunca, jamás, será para impedir la gobernabilidad, para el retroceso". "Vamos a hablar con todo el mundo porque nos interesa Andalucía y porque sabemos que eso es lo que quieren los andaluces de nosotros".

En su alocución, ha mencionado dos veces al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha agradecido su compromiso con Andalucía, en referencia a los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros y a los asuntos tratados en la reunión que posteriormente mantuvieron a solas.

Sobre los contratos de Navantia, ha considerado "impecable moralmente" la defensa que la Junta y el Gobierno están haciendo del trabajo de los Astilleros de Cádiz y se ha preguntado si los que critican dichos contratos dirían lo mismo si la factoría estuviera en otro territorio.

"Nadie nos va a dar lecciones de defensa de los derechos humanos porque todos los días acogemos a cientos de inmigrantes en Andalucía, una tierra solidaria donde las haya, que tiene todo el derecho a salir adelante con su trabajo a pesar de las dificultades", ha dicho.

Sobre las candidaturas electorales ha asegurado que están integradas por hombres y mujeres "con talento y con compromiso de llevar lo bueno a todos los rincones de Andalucía". "Vamos a ganar en las urnas, que es lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer", ha presumido.

Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, que ha abierto el acto, ha dicho que en las listas electorales "caben los que caben", pero "además de nombres y apellidos, la candidatura se llama Partido Socialista Obrero Español y eso somos todos, vayamos o no en las candidaturas".

Al inicio del acto, se ha rendido un homenaje a un militante de Algeciras, Fernando Melero, que murió de un infarto tras haber estado repartiendo propaganda del partido.