La pandemia no impide que el censo electoral de Cádiz siga aumentando

Los efectos de la pandemia del Covid-19 apenas se han dejado notar en el censo electoral de la provincia de Cádiz que hoy, por primera vez en unas elecciones andaluzas, superará el listón del millón de personas con derecho a votar.

Esta cifra del millón de potenciales votantes gaditanos ya se superó en la cita de las elecciones generales de noviembre de 2019, aunque no había sucedido jamás en unas andaluzas. En concreto, para la cita electoral de hoy son 1.013.521 gaditanos los que pueden votar, es decir, casi 16.000 más de los que conformaban el censo electoral de las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y que eran exactamente 997.541.

Según los datos oficiales aportados por la Junta de Andalucía, del total de gaditanos con derecho a voto en estos comicios autonómicos la inmensa mayoría (el 97,08%) reside en la provincia, mientras que el resto (apenas un 2,91%) vive en el extranjero.

Como es lógico, al ser Cádiz la tercera provincia andaluza en número de habitantes también es la tercera en cifra de posibles votantes, con un censo electoral superado solamente por el de las provincias de Sevilla (1.558.763 personas) y Málaga (1.226.655) y muy por delante de la cuarta provincia en número de residentes con derecho a voto que es Granada (760.733).

Como en toda jornada electoral, quienes las viven con mayor expectación son esos jóvenes que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez tras superar en estos años la mayoría de edad. En concreto, los datos oficiales de la convocatoria de este 19-J cifran en 47.484 el número de gaditanos que podrán meter hoy su papeleta en las urnas y que no lo pudieron hacer en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 por no haber cumplido entonces los 18 años de edad. De esta cifra de nuevos votantes hasta 35.164 gaditanos no han votado jamás, pues tampoco habían alcanzado la mayoría de edad en noviembre de 2019, que fue cuando se celebraron las últimas elecciones vividas hasta la fecha y que fueron unas generales.

En la comparativa entre las elecciones andaluzas de 2018 y las de hoy llama la atención que, pese al incremento habido en el censo electoral, la provincia ha perdido dos colegios electorales al pasar de 586 a 584. Eso sí, las mesas sí se incrementan hasta las 1.523, es decir, 34 más de las que había hace tres años y medio en el conjunto de los 45 municipios gaditanos.

Con respecto al voto por correo, los datos provisionales indican que 19.296 gaditanos habían formalizado su solicitud para ejercer su derecho al sufragio a través de esta vía. La cifra de los votos emitidos se desconoce porque hasta el viernes se podía depositar en las oficinas de Correos. En cualquier caso, esta cifra de peticiones de votos por correo en la provincia duplica a las que se formalizaron en las andaluzas de 2018.

A esta cifra hay que sumar las 44 solicitudes de voto por correo provenientes de gaditanos residentes en otros países y que han sido aceptadas por la Junta Electoral.

Un total de 2.711 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por la seguridad de esta jornada electoral en la provincia. De esta cifra 1.269 serán funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 1.443 serán agentes de la Guardia Civil, repartidos entre 502 de la Comandancia de Algeciras y 941 de la Comandancia de Cádiz. El cometido será reforzar la vigilancia de mesas y colegios, la seguridad en centros de votación y el recuento, así como en organismos oficiales, sedes de partidos políticos o lugares susceptibles de acoger grandes concentraciones de personas.

Desde el punto de vista más político, las personas que quieran ejercer hoy su derecho al voto en cualquiera de los 45 municipios de la provincia podrán elegir entre 17 papeletas diferentes que corresponden a las candidaturas que se presentaron en tiempo y forma y que fueron validadas luego por la Junta Electoral.

Como siempre, las mesas electorales empezarán a constituirse a las 08.00 horas de hoy para que puedan abrirse una hora después, a las 09.00. Las votaciones se cerrarán a las 20.000 horas y ahí comenzará un escrutinio del que saldrán los 110 parlamentarios que ocuparán un escaño en la Cámara andaluza, 15 de los cuales serán elegidos en la provincia de Cádiz.

La nueva legislatura en el Parlamento de Andalucía vivirá su sesión constituyente el jueves 14 de julio a las 12.00 horas, según recoge el decreto de convocatoria de estas elecciones. A partir de ese día empezará a correr el reloj y se iniciarán las negociaciones para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años.