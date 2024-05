La enseñanza de Andalucía pedirá más docentes en la huelga del martes 14

Los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO exigirán un aumento del número de docentes en la huelga convocada para el martes 14 de mayo en todas las capitales de Andalucía. Tres de las organizaciones que representan a los profesores han sumado la voz para reclamarle a la Consejería de Desarrollo Educativo un aumento de las plantillas en los institutos andaluces que consideran "una prioridad", una necesidad "que no puede esperar". Los docentes pretenden que la Consejería vuelva a la mesa de negociaciones para acordar un refuerzo de las plantillas.

ANPE, Ustea y CCOO han presentado en Sevilla en la mañana de este viernes la convocatoria del paro convocado para el 14 de mayo, en el que han recordado que llevan años clamando por la necesidad "urgentísima" de aumentar las plantillas docentes de la educación pública andaluza. Los representantes de los profesores, explican, lograron reunir a los portavoces del departamento de Educación de la Junta de Andalucía pero, después de meses de "pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas", las negociaciones se interrumpieron de modo repentino. Así ocurrió el pasado 1 de abril, día en que los sindicatos atribuyen a la Consejería la ruptura "unilateral" del diálogo, una interrupción que la administración atribuyó a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

La consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha afirmado este viernes que "no hay motivos" para la huelga, alegando que "no se ha roto ninguna negociación", pues hay prevista una reunión para el 16 de mayo en la que se abordará la convocatoria de 14.000 plazas, anunciadas recientemente en el Parlamento. Los sindicatos han desmentido que tal anuncio sea un aumento de las plantillas, pues no son más que los puestos de reposición de los docentes que dejan de prestar el servicio, principalmente lo jubilados.

"Las centrales sindicales convocantes reclaman al gobierno andaluz y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP que asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de nuestra Educación Pública", explican ANPE, Ustea y CCOO en un comunicado en el que también reivindican "una mejora de las condiciones laborales del colectivo docente, y sobre todo, medidas que garanticen una Educación Pública de máxima calidad como la que Andalucía merece".

Entre las reclamaciones de los tres sindicatos constan la "bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas para proporcionar atención personalizada al alumnado", "terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública", "mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable", "reducción del horario lectivo docente para poder realizar nuestra labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal" y la "reducción de la carga burocrática" que resta tiempo para la docencia.

Del Pozo en Canal Sur

A la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, le han preguntado en una entrevista en Canal Sur sobre la huelga del día 14 y, aparte de afirmar que "no hay motivos", ha añadido sobre la reunión del día 16 con los sindicatos que hay tres temas "encima de la mesa": el desarrollo de la ley de autoridad del profesorado, el refuerzo docente en zonas de transformación social y la propuesta de desburocratización, según ha recogido Europa Press.