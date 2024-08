El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá sale de prisión por razones humanitarias

Agustín Barberá, ex consejero de Empleo, durante el juicio del caso ERE.

Era el último de los condenados por la pieza política del caso ERE que seguía en prisión. Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo, ha salido hoy de la prisión de Puerto III, como consecuencia de la concesión de la libertad condicional por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla. Barberá sufría un cáncer cuando ingresó en la prisión y, desde poco antes de ingresar en la cárcel, solicitó esta medida, que ha llegado 16 meses después. El gaditano ha sido uno de los pocos condenados que no solicitó el amparo del Tribunal Constitucional, por lo que no se ha beneficiado de la anulación de sentencias del mes de julio.

Barberá, que padece una grave enfermedad, fue el único de los condenados por el caso ERE que no solicitó amparo al Tribunal Constitucional. Esto hizo que el pasado mes de julio se rechazara su puesta en libertad, como solicitó su defensa, puesto que el tribunal argumentó que no recurrió en amparo su condena ante el Tribunal Constitucional y “no puede extender al solicitante efectos de lo que se resuelva en los recursos de amparo interpuestos por otros condenados” ante el Tribunal Constitucional.

Barberá entró en la prisión portuense en abril de 2023, después de que se rechazara dejar en suspenso su ingreso en la cárcel por el cáncer que padece, una decisión que contrastó con la que se tomó con el ex presidente José Antonio Griñán, al que se suspendió su entrada en prisión a lo largo de cinco años por su enfermedad.

Agustín Barberá fue condenado a siete años y un día de cárcel, de los que ha cumplido 16 meses. Su enfermedad ha ido empeorando en prisión, al mismo tiempo que lo ha hecho su estado de ánimo, lo que ha provocado que ni siquiera haya participado en actividades penitenciarias como sí han hecho otros cargos socialistas condenados por la misma causa penal.

Cabe recordar que la defensa de Barberá presentó un escrito ante la Audiencia solicitando la puesta en libertad de su cliente después de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que han supuesto la puesta en libertad de otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso ERE y que estaban cumpliendo en prisión las respectivas condenas, en concreto los ex consejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo y el ex director general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano.

En el caso concreto del ex viceconsejero de Empleo, la Audiencia de Sevilla recordó el pasado julio que la sentencia dictada en primera instancia en fecha 19 de noviembre de 2019 fue confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de 2022, “de forma que adquirió firmeza la sentencia de primera instancia y se ordenó el cumplimiento de la condena impuesta”.

“No existe ningún precepto legal que pueda justificar el incumplimiento del mandato constitucional del artículo 118 de la Constitución, que proclama la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, y el consiguiente deber de respeto que acompaña a la cosa juzgada y al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución)”, argumentaron los magistrados.

En este sentido, recordaron que Barberá, “a diferencia de otros condenados, no recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada”, de forma que “es el propio penado el que consintió su actual situación, por lo que es firme su condena”. “Este Tribunal no puede extender al solicitante efectos de lo que se resuelva en los recursos de amparo interpuestos por otros condenados, porque carece de sustento legal y competencia para hacerlo”, concluye el auto.

A pesar de todo ello, y por razones humanitarias, el Tribunal ha decidido en este mes de agosto conceder la libertad condicional a Agustín Barberá para que pueda ser tratado de su enfermedad fuera de los muros de la prisión portuense.