Los familiares que visiten las residencias harán una declaración

Los familiares que quieran visitar a personas que vivan en centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y con problemas de adicciones deberán hacer una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con el coronavirus Covid-19 en el momento de la visita ni en los 14 días previos. La Consejería de Salud ha registrado estas condiciones un una nueva orden publicada en el BOJA. Es extensivo a los centros de tutelas de menores.

La orden establece que la reanudación de las visitas y los paseos en las residencias exige que los centros cuenten con un “plan de contingencia para garantizar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes epidémicos” del Covid-19 y adopten medidas de prevención como “la distancia física de seguridad de dos metros entre las personas del centro residencial, la higiene de manos frecuente y el uso de mascarilla quirúrgica en todas las áreas del centro donde no se pueda mantener la distancia de seguridad por personal y usuarios”, así como protocolos de higiene y limpieza para “la utilización correcta de todos los espacios disponibles”.

Cada centro debe diseñar un protocolo de visitas que contemple las distintas fases de transición hacia la nueva normalidad que fija en primer lugar que “no estarán permitidas” en los centros con casos positivos activos por Covid-19. Además, determina que las visitas serán “planificadas y previamente concertadas, teniendo en cuenta el tamaño del centro” y deberán realizarse “por una única persona en cada ocasión por cada residente, y a ser posible, siempre la misma persona” y con un tiempo de duración “limitado a una hora, salvo causa debidamente justificada”.

El residente y el familiar no deberán manifestar síntomas compatibles con Covid-19 como fiebre, tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad, así como no haber estado en contacto con algún caso Covid-19 durante los 14 días previos a la visita, para lo que el familiar del residente deberá hacer una “declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con la infección Covid-19 en el momento presente ni en los 14 días previos a la visita”.