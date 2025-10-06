La Fiscalía Superior estudia abrir diligencias por los errores en el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía Superior de Andalucía ha registrado la denuncia presentada por la asociación 'El Defensor del Paciente' sobre los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en esta comunidad y ya ha iniciado su estudio para decidir si abre o no las correspondientes diligencias. Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes de que la referida denuncia llegó en reparto el viernes al fiscal encargado, que de momento no ha tomado ninguna decisión. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que actúe por "dejación de funciones" en el programa de detección precoz del cáncer de mama sobre el que pacientes del citado plan han alertado de retrasos en pruebas diagnósticas que se les tendrían que haber realizado. Tras recibir distintas quejas, la referida asociación solicitó a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigara al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que considera una supuesta dejación de funciones en el marco del programa de detección precoz del cáncer de mama a través de cribado.

También el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, anunció el viernes que iniciará una investigación de oficio tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama. Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), colectivo que se ha encargado de canalizar los testimonios de numerosas afectadas, tiene previsto reunirse este martes por la tarde para conocer a la mujeres, identificarlas, saber cuántas son y, en su caso, adoptar las correspondientes medidas.

Izquierda Unida

No son las únicas denuncias que se están presentado por los fallos en el cribado del cáncer de mama. IU está ultimando otra denuncia ante la Fiscalía por la actuación de los máximos responsables de la Consejería de Salud y Consumo, en este caso, la actual consejera, Rocío Hernández, y sus precedentes, por su relación en los problemas presentados recientemente en el programa de cribado de cáncer de mama. IU los culpa de "tres posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. "Ya son más de 2.000 mujeres que llevan meses o años con el diagnóstico de posible cáncer encima de la mesa sin que nadie las haya contactado; lo ha reconocido el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS)", explicaba el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero.

Del mismo modo, ha advertido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no puede mantener en su cargo "ni un minuto" más a la consejera de Salud, ya que, a su juicio, es una persona que "ha demostrado su absoluta insensibilidad, sinvergonzonería e incapacidad para responder a una situación tan grave como esta". "No son errores; son las consecuencias de haber destrozado la sanidad pública andaluza para beneficiar al sector privado. De poner por delante el beneficio de unos pocos a la salud de los andaluces", ha recriminado Valero, además de añadir que en Andalucía se diagnostican unos 52.000 casos de cáncer al año.

Asimismo, el representante de IU Andalucía se ha preguntado cuáles son las cifras reales de este escándalo; cuántas personas más están a la espera de recibir su diagnóstico, y cuántas están en lista de espera esperando hacerse sus pruebas. A su juicio, "esto va más allá de un fallo en un programa", si no que "es un fallo en el sistema", asegurando que hay que cambiarlo. En este contexto, Valero ha criticado que el principal operador privado en las pruebas de mamografía en Andalucía mantiene importantes contratos en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por ello, ha aseverado que la gestión de Moreno "no da seguridad a quien acude a un centro de salud o a un hospital público", sino que "da miedo". "Los recortes del Partido Popular matan. ¿Alguien tiene que asumir la responsabilidad política por esta situación? Hay que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía. Nos jugamos la vida en ello", ha advertido el coordinador general de IU Andalucía.

La Asociación Española Contra el Cáncer pide una solución "inmediata"

La Asociación Española Contra el Cáncer pide a la Junta de Andalucía que resuelva "de manera inmediata" la situación de las mujeres afectadas para acabar con su incertidumbre o, de confirmarse el diagnóstico de cáncer, iniciar cuanto antes el tratamiento.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación pone a disposición de las mujeres andaluzas afectadas su teléfono gratuito 24 horas (900 100 036) para ayudarlas a recibir información de la Junta de Andalucía, así como todos sus servicios de atención integral. La asociación ofrece a la Junta este mismo teléfono para contactar con las mujeres afectadas.

La asociación quiere volver a poner de manifiesto que España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular.

"Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada", especialmente a las personas con cáncer, por lo que la asociación pide que todas las entidades sociales y científicas y administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta en este sistema integrado de información sobre el cáncer.

Apunta además la asociación que, entre la falta de datos, se encuentra la carencia de un protocolo de actuación común para los programas de cribado poblacional lo que profundiza en las inequidades que provoca el cáncer en España.

La asociación quiere recordar que lleva muchos años pidiendo a las administraciones la publicación de datos sobre cribados y denunciando la falta de un mapa nacional sobre la situación de los programas de cribado poblacional en las distintas comunidades. En concreto, la asociación lleva un año poniendo a disposición de las distintas consejerías de sanidad recursos de la IARC, la agencia de investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para tener un registro de datos específico sobre el programa de cribado de cáncer de colon.

Por último, señala que el cáncer debe volver a ser una prioridad para España y para Europa "porque dejar de serlo cuesta vidas y sufrimientos innecesarios".