El guardia civil de Podemos inicia la carrera hacia la candidatura con el aval de la dirección de Madrid

Un día ha tardado la dirección estatal de Podemos en desvelar sus cartas para la candidatura a la Junta de Andalucía. Si este lunes el secretario de Organización y Portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, avisaba de que las primarias para la candidatura a la Presidencia andaluza se iban a abrir en octubre o noviembre, este martes ya se sabe que la apuesta del aparato pasa por el diputado andaluz Juan Antonio Delgado, guardia civil de profesión y el primero del cuerpo en lograr un escaño democrático en el Congreso de los Diputados, y quien concurrió como número uno por Cádiz en las últimas elecciones autonómicas de 2022.

Hay un dato importante. Juan Antonio Delgado, que ahora forma parte del grupo parlamentario de Por Andalucía, donde también están IU y Sumar, es partidario de que Podemos concurra a las urnas en solitario en la próxima primavera de 2026, una propuesta que está alineada con la dirección estatal de los morados pero que discrepa de la que mantienen en Andalucía.

Hay que tener en cuenta que Podemos, en coalición con IU y Sumar, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, cuenta con 5 diputados en el Parlamento autonómico, y tiene a su lado al grupo Adelante Andalucía, el de Teresa Rodríguez, que también ha anunciado que concurrirá a las urnas en solitario bajo la candidatura del actual portavoz parlamentario, José Ignacio García. Por cierto, también de Cádiz.

Izquierda Unida, por su parte, ya ha desvelado a su candidato para las autonómicas. Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, será su cabeza de cartel con la aspiración de serlo de la confluencia de Por Andalucía, un acuerdo que muchos quieren reeditar para los próximos comicios... y otros tantos, como Juan Antonio Delgado, dar por amortizado. Por el momento, Iniciativa del Pueblo Andaluz ha cerrado ya sus propias primarias con José Antonio Jiménez como candidato para unirse a esta confluencia.

