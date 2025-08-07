El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 737.000 personas en Andalucía en julio

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 237.346 hogares en Andalucía donde viven 737.640 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 502,65 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a casi 130,6 millones de euros, ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Desde la puesta en marcha de este escudo social en junio de 2020 para atender las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta prestación ha llegado a 1.008.060 andaluces, de los que 426.338 son menores. En la comunidad, los hogares monoparentales a los que alcanza la ayuda ascienden en julio a 42.622 y las unidades de convivencia que perciben el complemento específico de ayuda a la infancia (CAPI) suman 174.095.

Respecto a julio de 2024, el alcance del IMV se ha incrementado en un 17,23% en Andalucía al haber 34.884 prestaciones activas más que hace un año.

En el conjunto del país, el IMV ha llegado en julio a 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas, y este mes hay 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, ya que el 67,8% de los titulares (509.970) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.229.040. El 41,2% de los beneficiarios son niños y adolescentes, 947.903 en toda España, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV, que es combatir la pobreza infantil. En julio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69%.

En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores. Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital y que este mes ha llegado a 527.071 unidades de convivencia.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.068.719 hogares del país y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuáles 1,37 millones son niños y adolescentes, el 43,3% del total. Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación, de los que más de 4.700 millones de euros corresponden a Andalucía.