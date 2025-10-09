Investigadores revelan que un murciélago presente en Sevilla caza aves en vuelo nocturno

Un equipo científico internacional liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y la Universidad de Aarhus ha logrado documentar un comportamiento inédito en el murciélago más grande de Europa.

La investigación, publicada recientemente en la prestigiosa revista Science, demuestra cómo el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) puede localizar, seguir y capturar pequeñas aves mientras estas migran durante la noche. Esta especie está presente en algunos puntos de Andalucía, especialmente en Sevilla y Cádiz.

El estudio, posible gracias a la Infraestructura Científico-Técnica Singular de la Reserva Biológica de Doñana (ICTS Doñana), ha utilizado sofisticados dispositivos de seguimiento para registrar las interacciones de caza.

Los investigadores han implementado cajas-refugio inteligentes ubicadas en la reserva, que registran automáticamente la entrada y salida de los murciélagos, almacenando datos que se envían directamente a los móviles del equipo científico.

"Sabíamos que el nóctulo grande captura y consume sus presas habituales en vuelo, así que asumimos que hacía lo mismo con los pájaros, pero necesitábamos demostrarlo", ha explicado Carlos Ibáñez, investigador de la EBD-CSIC. El grupo ha trabajado durante más de dos décadas estudiando este comportamiento, confirmando que estos ejemplares no se alimentan exclusivamente de insectos, sino también de pequeñas aves migratorias.

Hallazgos sorprendentes sobre la técnica de caza

Elena Tena, autora principal de la investigación, describe la experiencia de analizar las grabaciones como fascinante: "Fue como si viajáramos con el nóctulo grande en su vuelo". Los dispositivos registraron un total de 611 interacciones de caza, siendo la mayoría ataques breves dirigidos principalmente a insectos voladores.

Sin embargo, los resultados más reveladores se produjeron en dos ocasiones específicas cuando, tras alcanzar aproximadamente 400 metros de altitud, los murciélagos ejecutaron un comportamiento inesperado: se lanzaron en picado aumentando la frecuencia y fuerza de su batido de alas para interceptar aves migratorias en pleno vuelo.

Implicaciones para la conservación de la especie

Este descubrimiento tiene importantes consecuencias para la protección del nóctulo grande, clasificado como especie vulnerable tanto a nivel nacional como mundial. Actualmente, estos murciélagos se enfrentan a diversas amenazas para su supervivencia, incluyendo la pérdida progresiva de hábitat, el desplazamiento por especies invasoras y la mortalidad asociada a instalaciones de parques eólicos.

"Contar con una colonia de nóctulos perfectamente controlada con microchips en la Reserva Biológica de Doñana ha sido fundamental. Sin el trabajo de tantos años de marcaje y seguimiento de los nóctulos y sin la infraestructura científica de vanguardia y la calidad de las instalaciones de la Reserva, no habríamos podido hacerlo", ha señalado Carlos Ibáñez, destacando la importancia de las instalaciones científicas para el avance de este tipo de investigaciones.