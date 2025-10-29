La izquierda liga la "normalidad institucional" a una comisión de investigación sobre los cribados

Los partidos de izquierda en el Parlamento de Andalucía han avisado, tras ausentarse del acto de presentación de los presupuestos autonómicos en la Cámara, que si la Junta y el PP quieren "colaboración institucional" por su parte, lo primero que tienen que hacer es no oponerse a la comisión de investigación sobre los cribados del cáncer. Los portavoces de Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE han comparecido conjuntamente para exigir que el PP no "ponga trabas" a la comisión de investigación que presentaron hace tres semanas y que tiene como plazo de contestación hasta este sábado, porque es la ciudadanía la que tiene derecho a "saber qué es lo que ha pasado" con las pruebas de diagnóstico precoz del cáncer.

Las tres formaciones han explicado que no acudieron a ese acto de presentación de las cuentas ante el Parlamento "en señal de protesta" porque dicen sentirse "despreciados" por la mayoría absoluta del PP y porque la Junta no les aportó el presupuesto en ningún momento previo al acto de hoy.

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez, ha señalado que no quieren formar parte del "decorado" que la Consejería de Hacienda ha "montado" en el Parlamento a la hora de entregar las cuentas porque, en su opinión, llevan años "con este desprecio", tal y como demostró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el debate general de sanidad abandonando su escaño en el turno de réplica de la oposición. "Después el desprecio también que hemos sufrido los grupos de la oposición al no haber obtenido ningún tipo de información previa sobre los presupuestos, el rodillo de la mayoría absoluta es lo que tiene, ni un papel, solo nos han convocado a una reunión en la que hemos estado como cogiendo apuntes". La también vicesecretaria general del PSOE-A ha pedido a los populares que no se opongan a la comisión de investigación porque, de hacerlo, en el próximo pleno las tres formaciones llevarán el debate a la Cámara "para que se retraten".

Por Andalucía, en boca de su portavoz, Inmaculada Nieto, ha asegurado que el "gesto común" de las tres izquierdas parlamentarias subraya que no van a "dejarlo pasar", y es el mensaje que quieren transmitir a las víctimas de esta crisis sanitaria y a la ciudadanía andaluza en su conjunto. "Durante este mes se han encadenado mentiras y ocultaciones absolutamente inaceptables por parte del Gobierno del PP, que ha culpabilizado a las víctimas, a la oposición, a los sindicatos, a las mareas, y que ha mantenido un argumentario que no se sostiene", ha afeado la parlamentaria progresista. En ese sentido, ha exigido que dé las explicaciones oportunas en una comisión de investigación que espera pueda salir adelante para que el Parlamento, "donde reside la voz de la ciudadanía andaluza a través de sus representantes", conozca de una vez lo que ha pasado.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha advertido al PP que no puede "seguir como si nada hubiera pasado" y presentar sus presupuestos "a bombo y platillo" tratando de "tapar" la emergencia sanitaria que ha provocado el retraso en la comunicación de los resultados de las pruebas de diagnóstico precoz del cáncer de mama. García ha insistido en que no se puede "tratar con normalidad aquello que no es normal", y ha criticado al PP por intentar "correr un tupido velo" y llenar la agenda mediática de "toneladas de propaganda" a través de las cuentas autonómicas. "No puede existir la normalidad institucional si no se acepta la comisión de investigación" que presentaron las tres formaciones sobre los cribados del cáncer, ha concluido.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha dicho que su grupo sigue trabajando en el planteamiento de la comisión de investigación y que todavía tienen tiempo para registrar su oposición o no, si bien ha dejado claro que los populares no aceptan "chantajes" de nadie.