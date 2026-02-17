Juanma Moreno anuncia 1.780 millones de euros de ayudas directas para la recuperación de Andalucía

Los afectados por el tren de borrascas de las últimas semanas han recibido por fin buenas noticias. Porque tanto el Gobierno central como el de la Junta de Andalucía han competido este martes para anunciar subvenciones, programas de obras y ayudas a fondo perdido para las infraestructuras y el tejido económico. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reunido en el Palacio de San Telmo a lo que denomina Comité de evaluación de daños, compuesto por ocho consejeros y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, para aprobar el Plan Andalucía Actúa que cuenta con una inversión inicial de 1.780 millones, "de ayudas directas y no de créditos para los afectados".

Moreno ha señalado que se ha vivido una situación "insólita" ya que se han producido emergencias simultáneas hasta en seis provincias andaluzas a causa de las ditintas tormentas; igual de insólita será la modificación del Presupuesto de la Junta 2026, y la petición al Ministerio de Hacienda para el uso de las partidas de superávit de los años 2024 y 2025, además de los fondos de contingencia que tiene la administración autonómica. Eso además de la flexibilización de la regla de gasto y la reprogramación de los fondos europeos, unas medidas que la minisitra María Jesús Montero ha recogido en su plan para ayudar a Andalucía.

Moreno ha explicado que las explotaciones agrarias, ganaderas y la pesca se llevan la mayor parte. Un total de 988 millones de euros, de los que 700 millones irán a las 33.000 explotaciones agrícolas afectadas por los temporales. La siguiente partida será para la reparación de las carreteras: hay 594 vías afectadas y se va a actuar en mil kilómetros de vías con un importe total de 535 millones de euros, la mayor parte en Cádiz y Málaga. Hay diferentes intervenciones; el presidente ha detallado que habrá obras rápidas de reparación de calzadas y otras de gran envergadura como la que afecta a la autovía que une Sanlúcar de Barrameda con Jerez, que está completamente destrozada e inutilizada y habrá que hacerla de nuevo.

Dos mil euros por autónomo

Los autónomos y las pymes recibirán ayudas directas, hasta 200 euros al mes durante diez meses, de febrero a noviembre, para los autónomos a los que se suman otros 350 euros por cada trabajador al mes; esto significa que podrán recibir hasta 10.000 euros dependiendo de cada caso. Unas ayudas que también llegarán a las pymes afectadas que recibirán otros 350 euros mensuales durante diez meses.

Las obras más importantes se van a llevar a cabo en los colegios y los centros de salud para los que hay destinados 60 millones de euros, de los que 13 irán sólo para los centros sanitarios. Otros cuatro millones de euros se van a destinar a mejorar los servicios de Infoca ; 49 más para la reparación de las vías pecuarias y otros 50 millones irán destinados a los ayuntamientos. Se podrán gastar en la reparación de los servicios públicos, suministro de agua, luz o equipamientos.

Presupuesto abierto

El presidente andaluz ha insistido en que este presupuesto está abierto ya que dependerá de evaluación final de los daños que todavía no se ha llevado a cabo, así como de los desperfectos que se vayan encontrando los técnicos en la realización de las obras; su objetivo es que las obras estén en marcha en un mes o mes y medio aunque ha pedido "paciencia y confianza" a los andaluces ya que habrá que hacer una tramitación administrativa de urgencia y hay obras más complejas que necesitarán más tiempo para adjudicarse y ejecutarse.

Lo que sí ha quedado claro es que la convocatoria electoral prevista para la primavera en Andalucía no interrumpirá este plan de recuperación, ya que se podrá seguir licitando y adjudicando estos trabajos que son de emergencia, aunque el Gobierno autonómico esté en funciones.