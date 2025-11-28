Juanma Moreno dibuja una Andalucía líder y la oposición se centra en los cribados y la corrupción

El último Debate del Estado de la Comunidad antes de las elecciones autonómicas de 2026 terminará hoy con la aprobación de las propuestas de resolución presentadas por todos los grupos políticos. Como lleva haciendo el Gobierno andaluz, aprobará algunas de los grupos de la oposición para evidenciar que la vía andaluza está vigente y no es una “mentira” como le dijo Inma Nieto, la portavoz de Por Andalucía a Juanma Moreno en uno de los debates de la larga sesión que se celebró en el Parlamento.

Moreno llegaba en un momento delicado, la crisis de los cribados y la corrupción en Almería, pero también con dos ases en la manga. El primero, la negociación del Gobierno central (del ministerio de María Jesús Montero) con la Generalitat sobre la ordinalidad en el reparto de los fondos del Estado para las comunidades autónomas. “Algo tan progresista como que los más ricos sigan siendo los más ricos y los más pobres sigan siendo los más pobres. Un ataque frontal a la equidad y a la igualdad de oportunidades entre españoles. Lo llaman ordinalidad cuando quieren decir desigualdad”, decía durante la jornada.

La otra baza, la corrupción en torno a Pedro Sánchez, que subía de escala con el auto de entrada en prisión de Ábalos y Koldo que se conocía justo durante la pausa de la comida. Eso, y el convencimiento del Gobierno andaluz de que la crisis de los cribados se ha resuelto con éxito: No han salido más casos de los que se tenía identificado y hoy se harán las últimas pruebas a las mujeres afectadas por los errores.

Juanma Moreno hacía un balance de sus siete años al frente del Gobierno andaluz, desgranando hasta once anuncios en todos los ámbitos, confrontando con el Ejecutivo central donde introducía un elemento nuevo, “vamos a defender la dignidad de Andalucía” frente a los que la miran “por encima del hombro”. Una clara referencia a lo que entiende como una ventaja competitiva frente a su rival en las urnas, María Jesús Montero.

El presidente andaluz dibujó una Andalucía líder en empleo, inversiones en sanidad, reducción del paro, o inversiones en la Universidad pública, siempre refiriéndose a los datos del Gobierno central. “Llevamos 32 meses liderando la reducción del paro en España”, “la renta de los hogares ha aumentado más de un 30% desde que gobernamos”.

Un dato relevante respecto a otros Debates del Estado de la Comunidad eran las palabras pronunciadas directamente a los ciudadanos, y no sólo a los diputados como es lo habitual. Y en este tono casi electoral lanzaba mensajes a su izquierda y a su derecha tratando de recuperar esa imagen de moderado y de centro que le dio el sillón de la Junta con mayoría absoluta.

Hubo muchos ejemplos pero hay dos que son palmarios. Al hablar de Educación, Juanma Moreno decía, “no puede ser de izquierda y tampoco de derecha. La Educación tiene que ser de calidad. Y eso es lo que vamos a hacer: seguir ofreciendo a las familias una educación de calidad para garantizar el futuro de la nuevas generaciones de andaluces”.

Para el otro extremo del electorado, o mejor dicho, para competir con Vox en el electorado rural, Juanma Moreno detallaba su apuesta por el campo andaluz en Europa y anunciaba “una bonificación para fomentar el pastoreo extensivo”, eso además de hablar del cambio climático.

En su debate cara a cara con cada uno de los portavoces de la oposición, Moreno buscaba las “incoherencias” de los respectivos portavoces empezando por el PSOE. Leía el diario de sesiones con intervenciones de María Jesús Montero contra las propuestas que ahora hace y le decía a Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, que canalizase su “andalucismo” alzando la voz para defender los intereses de la comunidad autónoma. Ella le respondía, “no le molesta la corrupción, le molesta que se sepa”.

La jornada se cerraba con la intervención del grupo más pequeño de la Cámara, Adelante Andalucía, cuyo portavoz José Ignacio García, se centró en la corrupción y destacó las diferencias entre “el Juanma de antes” cuando pretendía ser dialogante y mostrar simpatía frente al Juanma de hoy soberbio y prepotente que es más un síntoma de debilidad.

En la tribuna de invitados se sentaba Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Junta pero no la candidata del PSOE, María Jesús Montero.