La cuesta da paso al loco

Plegó velas enero con su puñetera cuesta y aparece febrero con sus locuras. Febrerillo el loco para lo que guste mandar supliendo en la maquinaria vital a un enero que pasa a los anales con el estigma de cómo la vida se presenta con su cara más cruda. Tras los fastos navideños, tan onerosos para nuestros bolsillos, apareció la cuesta con el plus de una sucesión de borrascas con la propina trágica de un accidente ferroviario que nos mueve a la sonroja. La incógnita de si algún día pagarán los causantes del drama nos corroe y nos seguirá corroyendo los adentros sabe Dios hasta cuándo. Ha sido el corolario de un tiempo dramático en el que todo un pueblo asiste estupefacto a cómo es víctima de unos manijeros impresentables. Y en esto, febrero naciendo en un domingo desapacible en el que la Naturaleza está entregada a esa labor de limpieza que consiste en mojar árboles y edificios para que Eolo haga el resto y sólo sobrevivan los sanos. Se fue la cuesta y aparece febrero, al parecer más loco de lo habitual.