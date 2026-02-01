Nostalgia de la pertinaz

Qué dolor la cantidad de agua potable que se está yendo al mar en este tiempo de borrascas sin solución de continuidad. Con la suspensión del plan hidrológico nacional se paralizó la construcción de pantanos y ahí andamos, tirando agua por esos aliviaderos que conducen a la nada. Alguien de indudable ingenio se ha preguntado si no cabe hacer rotativas para que vuelva la sequía, un brindis al hartazgo que en las poblaciones de secano causa la sobredosis de borrascas. Cierto es que por aquí abajo no estamos preparados para la lluvia de larga duración, pero es que la lluvia es riqueza y la sequía pertinaz ruina e insalubridad. Sí se echan de menos más pantanos, que casi nos estamos valiendo de los que el dictador mandó construir. Esto de haber suspendido más obras hidrológicas como presas o trasvases es otra de las consecuencias de la llegada a Mongola de auténticos indocumentados y viendo la cantidad de oro líquido que se va al mar hace que hasta se clame por la rotativa contra borrascas.