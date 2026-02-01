A mano la anhelada quinta plaza

Nueve puntos arriba y a ocho plazas de distancia es como recibe el Betas al Valencia. Lo hace con el ánimo restañado tras los tropiezos de Salónica y Vitoria gracias al triunfo sobre el Feyenoord que permite mirar al futuro con buen talante. Sin embargo, el ‘no hay billetes’ que corona la puerta de la enfermería sigue considerándose un hándicap considerable.

Demasiadas ausencias y casi todas de consideración las que ensombrecen el panorama verde, blanco y verde. Se ha convertido en mantra, pero que se siga con Isco inutilizable es un obstáculo que llena de sombras todas las vísperas. Claro está que cuando un problema no tiene solución deja de ser un problema para que proceda el mirar adelante sin reparar en obstáculos.

Quedar libre de seguir optando a octavos de la Liga Europa sí que insufla ganas de competir y es ante un Valencia que anda en la tarea de escapar de la zona donde las papas queman más que en ninguna otra parte.

Por lo pronto se ha reforzado masivamente en esta ventana de fichajes, lo que debe redundar en una mejoría del grupo de Carlos Corberán. En el Betis, todo indica que habrá algunos cambios respecto al equipo que derrotó al Feyenoord, pero tampoco tiene opciones Pellegrini de rotar cuanto quisiera, sobre todo por la inminencia del doble choque con el Atlético de Madrid. Ganar al Valencia supondría recobrar la quinta plaza, esa posición tan anhelada, conque al abordaje, Betis.