La Junta de Andalucía fija los servicios mínimos para la huelga de médicos que empieza el 16 de febrero

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha fijado los servicios mínimos que se aplicarán desde el lunes 16 de febrero, día que los médicos inician varias semanas completas de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminarán en la semana del 15 al 19 de junio si no hay antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. A la huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes y los facultativos no médicos.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes la orden para "garantizar el funcionamiento del sistema público" para las semanas del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo; y del 15 al 19 de junio. La orden entra en vigor este mismo viernes, según se recoge en el texto consultado por Europa Press.

En el caso de los ambulatorios, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros sanitarios donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio, "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual" del centro de salud.

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En lo que respecta a los centros hospitalarios, "se mantendrán los servicios que habitualmente se presten en un domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 08:00 a 15:00".

La orden publicada este viernes en el BOJA señala también que "debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos" con el objetivo de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo.

Adicionalmente "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establecen refuerzos".