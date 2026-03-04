La Junta de Andalucía se personará en la causa judicial del accidente de Adamuz

La Junta de Andalucía se personará en la causa judicial que se instruye en un juzgado de Montoro que investiga el accidente ferroviario que se produjo en la localidad cordobesa de Adamuz el pasado 18 de enero, según ha confirmado el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín.

La personación en el caso se hará en unión de otra serie de medidas que pondrá en marcha la Junta, ha explicado Martín, quien ha admitido que su grupo había preparado una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara regional instara al gobierno andaluz a personarse en este caso, si bien se entendió que era mejor que la iniciativa partiera del propio Ejecutivo. Según Martín, su grupo ha considerado que era mejor que fuera la propia Junta la que anunciara esta personación, en una fecha todavía sin determinar, si bien este mismo miércoles se ha reunido el Consejo de Gobierno en su reunión semanal y podría haberse debatido.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno que la personación de la Junta se producirá "próximamente", aunque no ha precisado fecha alguna. España ha informado de que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía ya están trabajando en formular dicho escrito de personación y ha añadido que "con toda seguridad se hará próximamente" en una decisión que adoptará en su momento el Consejo de Gobierno.

"Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, hay que estar al lado de las víctimas, tenemos que defender sus intereses y lo vamos a hacer y si la mejor situación es personarse en el caso, lo haremos", ha apuntado la portavoz del Ejecutivo, quien no ha desvelado ni la fecha ni las medidas adicionales que se adoptarán además de la personación.

Reparación de daños

Mientras tanto, ha reiterado que la Junta sigue aplicando las medidas recogidas en el Plan Andalucía Actúa, y para ello se ha vuelto a destacar que se está reprogramando los presupuestos de 2026, y que en la reunión de este miércoles se han adoptado decisiones en favor de los agricultores y transferencias de crédito para infraestructuras.

Ha señalado que es "vital" la colaboración entre administraciones para que las ayudas lleguen a sus destinatarios y para ello ha reclamado "colaboración y celeridad", a la vez que ha pedido al Gobierno central que tenga "más celeridad" en la recuperación de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Málaga. "Málaga no puede estar desconectada, los daños en Semana Santa pueden ser cuantiosos, y eventos como el Festival de Cine Málaga están sufriendo este aislamiento y el daño reputacional es grande, por lo que no podemos estar más tiempo sin esta conexión", ha recalcado la portavoz.

De la misma forma, ha reiterado el mensaje lanzado el pasado 28-F por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de su deseo de que "se llegue hasta el final" para saber qué ocurrió en el accidente que costó la vida a 46 personas, y para ello es necesario estar con las familias de las víctimas para que "tengan justicia".