La Junta confirma el control de los ocho focos de gripe aviar, cuatro de ellos en Sevilla capital

La gripe aviar en Andalucía está bajo control y con todos los focos identificados, eso además de que no se ha producido ningún contagio en humanos. Así lo ha detallado este miércoles el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha comparecido en el Palacio de San Telmo para detallar la situación actual. Ahora mismo hay detectados ocho focos de gripe aviar, uno de ellos de principios de año en Cádiz y siete actuale de los cuales cuatro se ubican en la ciudad de Sevilla, (parques de María Luisa, Tamarguillo, Miraflores y en los Reales Alcázares), además de dos en Hinojos (Huelva) y otro en la también localidad sevillana de Aznalcázar. Para los casos en zonas urbanas, la Consejería de Salud ha elaborado un protocolo de medidas preventivas, de vigilancia y control en parques urbanos o periurbanos con cuestiones sobre cuidado y mantenimiento de las aves o los pasos a dar en caso de sospecha o confirmación de gripe aviar.

Por otra parte, se ha detectado positivo en gripe aviar en aves cautivas en la finca de un particular en la Puebla del Río (Sevilla), aunque en el caso de estos ánsares, aves silvestres cautivas, no se adopta restricción alguna una vez retirados los animales y desinfectado el espacio.Y en Doñana, la Consejería de Medio Ambiente ha activado el nivel 2 del protocolo de Emergencia Sanitaria del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía, además de haber habilitado los protocolos establecidos para retirada de aves muertas y tratamiento de restos.

En las granjas

En cuanto a focos de aves de corral hay dos en Andalucía, los dos en Huelva: uno en el Cerro del Andévalo y otro en Valverde del Camino. Tanto en uno como en otro, separados por 20 kilómetros, "se actuó de inmediato con el sacrificio de los animales, casi 17.000 entre las dos explotaciones, y se desinfectó todo: desde materiales hasta alimentos eliminando cualquier rastro de contaminación. Se aplicaron medidas, según protocolo, y se estableció un perímetro de restricción en diez kilómetros a la redonda. Además, se están supervisando las granjas de toda la comarca del Andévalo y la provincia de Huelva para descartar posibles nuevos casos", ha explicado Fernández-Pacheco.

El consejero de Agricultura ha reiterado el protocolo de control, "cada vez que se confirma un caso, sea del tipo de ave que sea, es la comunidad autónoma la encargada de declarar el foco y es el Ministerio de Agricultura el que se encarga de notificarlo al resto de las comunidades, a la Unión Europea y a terceros países". "No vamos a dar tregua al virus y confiamos en que esta alerta que nos ha preocupado a todos y, nos sigue preocupando, no vaya a mayores, quede controlada, tal y como está en estos momentos, y el sector ganadero pueda respirar más tranquilo. Desde luego, desde el Gobierno andaluz no vamos a dejar nada al azar", ha insistido.