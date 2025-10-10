María Jesús Montero advierte sobre la crisis del cribado: "Aún no sabemos dónde el problema y qué dimensión tiene"

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha aprovechado este viernes su visita a San Fernando para inaugurar las instalaciones del Navantia COEX Naval System para acusar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , de "mentir" en la crisis del cribado de cáncer de mama, y le ha urgido "soluciones" ante los fallos detectados para "recuperar la confianza" en el sistema sanitario público andaluz.

Montero ha criticado la "forma de gestionar" una crisis por parte del presidente de la Junta, marcada por la "falta de transparencia", según ha denunciado, y en ese sentido ha puesto de relieve que "todavía no conocemos a estas alturas dónde está el problema" y "qué dimensión tiene" éste. La vicepresidenta ha subrayado en todo caso que se trata de "un problema gravísimo en el que se nos va la vida, que afecta a muchas mujeres que tienen en este momento no solamente la incertidumbre respecto a su enfermedad, sino también la inquietud de que se haya intentado culpabilizar a las mujeres, ocultar las cifras que son una realidad y que, además, no se tenga sensibilidad y empatía con ellas".

En ese punto, María Jesús Montero ha querido trasladar "un mensaje de ánimo, de confianza, de apoyo a todas esas mujeres que están viviendo un momento tan importante y tan desagradable en sus vidas", y ha denunciado que, "durante todos estos días" desde que se conoció el problema, Juanma Moreno "ha seguido insistiendo en la mentira", y este mismo pasado jueves "volvió a mentir con el número de casos que están afectados por esta situación".

La vicepresidenta ha aseverado que detrás de esta crisis no hay números, sino "mujeres, personas con nombres y apellidos", y "sólo la vida de una de ellas" hace que merezca "la pena poner en marcha un esfuerzo", y ha agregado que el presidente de la Junta "miente" también "respecto al comportamiento de los profesionales y al de los protocolos de actuación".

"La punta del iceberg"

La líder del PSOE-A ha subrayado además que este mismo viernes "los radiólogos que se ocupan de estas situaciones han trasladado que esto es la punta del iceberg". "No lo digo yo ya solo, lo dicen los propios radiólogos", que "trasladan que hay que revisar" otros cribados, como los de cáncer de colon y de cervix, en los que "tampoco se está recibiendo por parte de las personas que se lo hacen información de cómo ha ido su prueba, algo que es absolutamente elemental", según ha abundado la vicepresidenta del Gobierno.

María Jesús Montero ha criticado también que Moreno "mintió respecto a lo que hay que comunicarle a las pacientes, remontándose, según él, a algo que no dice" el "protocolo que a lo largo de la historia hemos tenido" respecto al cáncer de mama desde "hace más de 15 años, en donde nunca ha existido este problema", según ha remarcado.

También ha señalado que el presidente popular andaluz "se retrató cuando dijo que no se le comunicaba a las mujeres pruebas que no salían bien para no provocar ansiedad", y al respecto Montero ha replicado a Moreno que "las mujeres somos mayores de edad, y sabemos asumir cuando tenemos una enfermedad nosotras o nuestra familia". "Es más, somos las cuidadoras principales en ese entorno las que nos ponemos manos a la obra", ha añadido.

"Excusas"

La dirigente socialista ha considerado así que todo lo que está esgrimiendo el presidente andaluz son "excusas que intentan eludir la responsabilidad" propia, y busca "echarle la culpa a otros, a mujeres, a profesionales", a ella misma, que "hace 13 años que no soy consejera de Salud", según ha abundado antes de tachar de "ridículo" y "absurdo" ese modo de actuar de Moreno.

Dicho esto, María Jesús Montero ha opinado que "lo urgente, lo importante en este momento es recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario público", algo "difícil con el señor Moreno Bonilla, que ya dijo en su día que este sistema no era sostenible", según ha apostillado la vicepresidenta, que ha criticado también que quien era entonces consejera de Salud del Gobierno andaluz "dijo que el sistema sanitario se tenía que ocupar de los que no tenían seguro privado".

La vicepresidenta ha llamado la atención acerca del incremento registrado en el número de seguros privados en la sanidad que se ha detectado en Andalucía, con "un 35% más", y ha opinado que ese "aumento de la privatización tiene que ver con todo lo que pasa".

Con todo, Montero ha incidido en señalar que, "en este momento", lo que le "preocupa son las mujeres, y por tanto" lo que exige es "una respuesta ya, rápida, ágil respecto a lo que ha ocurrido, y qué es lo que vamos a hacer para intentar que en el futuro no se provoque este problema, sabiendo que hay que hacer una revisión global del sistema sanitario".

"Esto no va de un error informático", sino de que "el sistema ha colapsado, y este es el síntoma" de ello, según ha insistido la líder socialista antes de agregar que prefiere concentrarse "en las mujeres, y ya habrá tiempo, cuando se convoquen las elecciones, de que los ciudadanos tomen la palabra para ver si una persona se encuentra o no capacitada para dirigir el sistema sanitario o, como parece, se encuentra absolutamente desbordada y sin capacidad de dar ningún tipo de respuesta".

Tras aseverar que "las mujeres no pueden esperar, y todos a una tenemos que intentar que estén atendidas a la mayor brevedad, estén seguras y estén confiadas", Montero ha apostillado que "tiempo habrá posteriormente para que las ciudadanas hayan tomado nota de lo que ocurre, porque una cosa es salir en la foto, dar una palmada en la espalda, y otra cosa es arreglar los problemas reales que tienen los ciudadanos gobernando".

La vicepresidenta ha concluido señalando que Moreno "se ha caracterizado durante este tiempo por no gobernar, no saber abordar los problemas que tiene la gente y simplemente intentar caer bien, que es lo que está queriendo hacer también en esta crisis", según ha zanjado María Jesús Montero.