Así funciona el sistema de detección precoz del cáncer de mama con IA que llegará al Hospital Muñoz Cariñanos

El avanzado sistema de detección precoz del cáncer de mama asistido por inteligencia artificial que se aplicará próximamente en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla ya está dando resultados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde se utiliza desde 2019.

Este modelo, pionero en España y referente a nivel europeo, combina la interpretación de radiólogos expertos con algoritmos de inteligencia artificial como Mamoway, que analizan cada imagen mamográfica y señalan posibles lesiones asignándoles un nivel de riesgo (bajo, intermedio o alto) con una puntuación del 1 al 100. Este sistema permite detectar tumores muy pequeños en fases iniciales, lo que facilita tratamientos más eficaces y menos invasivos.

De hecho, estudios realizados en el centro con más de 30.000 mamografías han demostrado que sustituir la doble lectura tradicional por una revisión conjunta entre IA y radiólogo no sólo ahorra tiempo, sino que mantiene o mejora la capacidad diagnóstica.

Además de mejorar la precisión diagnóstica, la tecnología aporta beneficios directos para las pacientes. En el caso de Mamoway, las imágenes pueden obtenerse sin necesidad de radiación ni compresión mamaria, lo que hace el proceso más cómodo.

El traslado de este modelo al Hospital Muñoz Cariñanos representa un paso decisivo para subsanar las deficiencias detectadas en su programa de cribado. Además, desde el Servicio Andaluz de Salud se está impulsando la expansión de esta tecnología a otros centros, como parte de una estrategia integral para homogeneizar la calidad del cribado mamario en toda la comunidad autónoma.

Su implantación en Sevilla fue anunciada ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que adelantó la creación de una nueva unidad de refuerzo para el cribado de cáncer de mama en este centro, dependiente del Hospital Virgen del Rocío. Este nuevo dispositivo, que funcionará como centro de apoyo al programa autonómico de detección precoz, forma parte del plan de choque de 12 millones de euros activado por el Gobierno andaluz tras detectarse fallos en la comunicación de resultados a mujeres participantes en estas pruebas.

La iniciativa no se limita únicamente al cáncer de mama. El nuevo centro también contará con una unidad específica para el cribado de cáncer de colon, dotada con una sala de endoscopia y tecnología de inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica. Con una inversión de cuatro millones de euros en total, esta unidad extenderá a toda la comunidad el proyecto piloto desarrollado con éxito en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pionero en el uso de IA para este tipo de pruebas en el sistema público andaluz.