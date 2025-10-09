La Junta de Andalucía creará en Sevilla una unidad de refuerzo para el cáncer de mama y colon en el Hospital Muñoz Cariñanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento la creación de una unidad de refuerzo para el cáncer de mama en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, que servirá como nuevo centro de apoyo al programa de cribado de esta enfermedad. La iniciativa se enmarca en el plan de choque de 12 millones de euros puesto en marcha por el Gobierno andaluz tras la detección de fallos en la comunicación de resultados a mujeres participantes en las pruebas de detección precoz.

El nuevo dispositivo del Muñoz Cariñanos incluirá también una unidad de refuerzo para el cribado de cáncer de colon, dotada con una sala de endoscopia y una aplicación de inteligencia artificial para la mejora del diagnóstico. Con una inversión de cuatro millones de euros, el Ejecutivo autonómico prevé extender a toda Andalucía el proyecto piloto desarrollado con éxito en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pionero en el uso de IA para este tipo de pruebas.

Moreno defendió que “el cribado funciona y salva vidas”, y subrayó que el Gobierno andaluz “ha detectado el problema y está adoptando medidas”. Según explicó, en Andalucía se realizan 485.000 pruebas de cribado de cáncer de mama al año, el doble que en etapas anteriores, lo que ha permitido detectar lesiones cancerígenas en cerca de 1.800 mujeres. Sin embargo, reconoció que unas 2.000 participantes tuvieron incidencias en la comunicación de resultados, la mayoría en el Hospital Virgen del Rocío.

“Lo ocurrido es un problema importante, pero tiene solución, desde el rigor y la seriedad”, afirmó Moreno, que destacó que parte del plan de choque incluye la contratación estable de personal de refuerzo en radiología y diagnóstico por imagen. El presidente aseguró que el objetivo del Gobierno es que, antes del 30 de noviembre, todas las mujeres citadas tengan ya fecha y hayan completado sus pruebas.

El anuncio se produce tras la dimisión de la consejera de Salud, asumida como parte de la “responsabilidad política” por los fallos detectados. Moreno pidió “no deteriorar la credibilidad” del sistema sanitario andaluz, al tiempo que recordó que desde 2019 se han gestionado un 67% más de citas y se han incorporado 56 nuevos mamógrafos al programa autonómico de cribado.