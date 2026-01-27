María Jesús Montero y Núñez Feijóo también acudirán al funeral por las víctimas del jueves en Huelva

La polémica por el funeral de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz sigue creciendo a la vez que los testimonios de las familias afectadas que pretenden evitar que se convierta en un espectáculo mediático y que quieren sacar a los representantes políticos de las fotos del acto. Tras la suspensión del homenaje laico previsto para el sábado precisamente por la petición de las familias, este jueves se va a celebrar una misa funeral en Huelva a la que va a asistir la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tal y como ha podido confirmar este diario.

No será la única representante política. El líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo también ha confirmado su presencia acompañando al presidente andaluz, Juanma Moreno quien ya anunció el domingo que asistiría a esta ceremonia. Es posible también que acudan otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, si bien Moncloa no lo ha confirmado todavía. Eso sí, parece poco probable la presencia de Óscar Puente en quien están centradas todas las miradas de las familias tras el grave accidente.

La vicepresidenta del Gobierno va a acompañar así a los Reyes Felipe y Letizia que también asistirán a la ceremonia religiosa que tendrá lugar en el Pabellón de Deportes Carolina Marín de Huelva en lugar de en la Catedral, una elección que se ha hecho por cuestiones de aforo. Hay que tener en cuenta que desde el principio se había barajado este centro deportivo como lugar para celebrar el homenaje de Estado a las víctimas que, de momento, se ha pospuesto sin fecha.

Juanma Moreno confirmó pasado domingo que acudiría a este funeral religioso mientras surgían las dudas sobre la presencia de María Jesús Montero que también es la líder del PSOE andaluz y su candidata a la Junta de Andalucía. Fuentes del Gobierno han detallado que Montero estaba en Bruselas en el exámen a Málaga como candidata a ser sede de la Agencia Europea de Aduanas y, hasta que no han cerrado los enlaces para el viaje hasta Huelva, no lo han confirmado. Hay que recordar que está cortada la principal vía de comunicación que une Madrid con Andalucía por Alta Velocidad y que en Huelva no hay aeropuerto.