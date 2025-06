María Márquez denuncia ante la Fiscalía los insultos recibidos en redes sociales

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha registrado "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" que viene "sufriendo en las redes sociales", plasmado en "ataques" que "se han intensificado" desde que asumió sus actuales responsabilidades en la dirección de la federación socialista andaluza, al hilo del Congreso que la formación celebró en Armilla hace ahora cuatro meses, en febrero. Así lo ha anunciado María Márquez en un comunicado compartido desde su cuenta en la red social X, en el que la portavoz socialista asevera que "no podemos normalizar como sociedad la violencia, el insulto y el ataque machista".

"No hacer nada no es una opción", asevera la vicesecretaria general del PSOE-A que añade que se ve "obligada a pedir amparo a la justicia" porque, desde que asumió la portavocía del Grupo Socialista en el Parlamento y la vicesecretaría general del PSOE-A, los "ataques" que ya venía recibiendo "se han intensificado".

"No quiero ni puedo normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido, reciba insultos como 'puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar'", relata María Márquez en un comunicado, en el que subraya que pide "amparo" a la justicia "porque dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual y machista como si fuera parte del cargo".

La dirigente socialista ha realizado además un llamamiento "a todas las mujeres que estén viviendo situaciones similares" -en la política, en la calle, en sus trabajos, en sus redes-, para "que no se callen", sino que "denuncien" y "alcen la voz".

"Que sepan que no están solas", reclama María Márquez, que pide también a dichas mujeres que no se dejen "convencer de que es lo que hay", así como apostilla que no le "condiciona" lo que "otros hayan hecho" en su organización política.

"La corrupción o las conductas impresentables deben ser perseguidas sin contemplaciones. Pero eso no justifica que yo, como mujer, tenga que quedarme callada cuando soy víctima de violencia", abunda la portavoz socialista para incidir en defender que, "cuando hay violencia" y "acoso, se denuncia". "Siempre", porque "el momento justo es cuando ocurre", sentencia María Márquez.