María Márquez sostiene que Juanma Moreno "está en modo avión"

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez, ha criticado que Juanma Moreno presida el Consejo de Gobierno de esta tarde de martes por videoconferencia, ya que se encuentra de visita oficial en Cantabria. La semana pasada no se celebró Consejo, a pesar de que lo habitual es convocar uno en la última semana de agosto. Juanma Moreno sí participó el fin de semana en un acto del PP en Galicia.

En su red social, la portavoz ha escrito: "Moreno Bonilla se fue el jueves a Galicia para intervenir el domingo en un acto del PP. De allí a Cantabria, desde donde hoy teledirige al consejo de Gobierno. Mañana continúa en Cantabria. No sabemos si echará otra semana en los Pirineos. Tenemos un presidente en modo avión".

Juanma Moreno está este martes en Santander, donde firmará un acuerdo de colaboración con su gobierno autonómico y donde participará en unas jornadas sobre financiación en la Universidad Menéndez Pelayo.

La portavoz socialista también criticó que Moreno no celebrase el Consejo de la pasada semana. Entonces, dijo, que "se está pegando un verano de señorito".