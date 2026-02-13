Matalascañas, destino estival de muchos sevillanos, tendrá zona azul solo en verano y cerca de la playa

El Ayuntamiento de Almonte se encuentra en la fase final de tramitación del sistema de regulación del estacionamiento en Matalascañas, una medida destinada a ordenar el uso del espacio público durante los meses de mayor afluencia turística. Según ha garantizado el Consistorio, la zona ORA no afectará a todo el núcleo urbano ni permanecerá activa durante todo el año, limitándose a áreas específicas y al periodo estival.

Desde el Ayuntamiento almonteño han subrayado que esta iniciativa busca preservar el carácter familiar y sostenible del núcleo costero, al tiempo que refuerza la convivencia entre residentes y visitantes. La corporación municipal ha insistido en que la regulación no responde a un fin recaudatorio, sino a la necesidad de favorecer la rotación vehicular en las zonas de mayor demanda, mejorar la seguridad vial y garantizar una experiencia más cómoda tanto para los habitantes permanentes como para los veraneantes.

La aplicación de esta herramienta de gestión urbana se concentrará en determinadas zonas próximas a la playa y operará exclusivamente del 15 de mayo al 30 de septiembre, en horario de 9:00 a 22:00 horas. De este modo, se pretende ordenar el estacionamiento en los puntos de mayor concentración de vehículos y reducir el tráfico derivado de la búsqueda prolongada de aparcamiento.

Condiciones especiales para empadronados

El Consistorio ha detallado que el estacionamiento será gratuito para los vecinos empadronados en Matalascañas, mientras que los residentes de Almonte y El Rocío contarán con condiciones específicas y tarifas reducidas. Además, estos últimos podrán acceder a bonos semanales y mensuales que facilitarán el acceso al núcleo costero durante la temporada estival.

Para visitantes, trabajadores y estancias prolongadas, el sistema contempla distintas modalidades tarifarias ajustadas en función de la proximidad a la playa, orientadas a favorecer la rotación en las zonas de mayor demanda y mejorar la movilidad peatonal, especialmente en primera línea de playa.

Destino de los ingresos generados

El Ayuntamiento ha precisado que los ingresos generados se destinarán a la mejora del entorno urbano, el mantenimiento de infraestructuras y el refuerzo de los servicios públicos en el núcleo costero, particularmente durante los meses de mayor actividad turística. Esta reinversión directa busca compensar el incremento de presión sobre los servicios municipales durante el verano.

Desde la corporación local han destacado que se trata de una herramienta implantada en numerosos municipios turísticos españoles, diseñada para ordenar el uso del espacio público en contextos de alta presión estacional. "Regular el estacionamiento no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para preservar el carácter de Matalascañas como destino familiar, sostenible y de calidad, compatible con el bienestar de quienes residen en el núcleo costero durante todo el año", han concluido desde el Consistorio almonteño.