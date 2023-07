Casi la mitad de los andaluces vivirían en un pueblo pequeño

A los andaluces les gusta el estilo de vida rural. Es una de las principales conclusiones del análisis de los datos del estilo de vida que recoge el barómetro de la Fundación Centra. Así, el 48,3% de los andaluces estarían dispuestos a vivir en un pueblo pequeño. Para ello, el 28,5% considera que la principal condición que debe darse para que así sea sería disponer de servicios sanitarios adecuados, en segundo lugar, el 8,2% considera fundamental poder trabajar en lo que ha estudiado.

Cuando se les pregunta por una segunda condición para vivir en el ámbito rural, el 14% de los encuestados eligen la disponibilidad de servicios educativos, y para el 10% el acceso a internet y el transporte público adecuados (9,3%). Los andaluces también tienen en cuenta, aunque en menor porcentaje, la proximidad a una gran ciudad (8,4%), la accesibilidad de la vivienda (8,2%) y la oportunidad de trabajar en lo que se ha estudiado (7,9%). Un 13,5% de los encuestados aseguran que ya viven en un pueblo.

Por contra, un 25% de los andaluces encuestados por el Centra no se plantean la posibilidad de vivir en un pueblo, el 5% no tiene preferencia y casi un 8% reconoce que no se ha planteado esta cuestión.

Respecto a su opinión sobre el mundo rural, un tercio de los andaluces lo relacionan principalmente con la agricultura y el campo en general (33,9%), casi un 10% lo hace con el medio ambiente y la naturaleza y el 6%con el patrimonio y la cultura (6,6%) y la calidad de vida (5,8%). En aspectos menos positivos, también un 11,7% lo vincula con el paro y la precariedad laboral, el 8,5% con la falta de desarrollo y de servicios, y el 8,2% con la despoblación y la emigración.

Respecto a los principales problemas de Andalucía, un 40,3% de los encuestados señalan el paro como la mayor dificultad que debe superar la comunidad, un apreciación que supera en 17,6 puntos cuando se refieren al mayor problema de España, que es la falta de trabajo para un 22,7% de los sondeados.

Un 38,2% de los participantes en el sondeo creen poco probable la pérdida de su empleo, que sería nada probable para un casi un tercio de los entrevistados (29,3%).

Ingresos entre 1.000 y 2.000 euros

Un 49,9% de los encuestados aseguran que trabajan, mientras que un 20,7% es jubilado o pensionista. Según el sondeo, el 50,9% de los participantes afirma que trabaja en el sector privado, frente a casi un tercio que lo hace en el sector público (28,8%), mientras que un 38,1% sitúa sus ingresos netos mensuales en la horquilla de entre los 1.000 y 2.000 euros y un 22,6% dice ganar menos de 1.000 euros netos.

Sobre el nivel de estudios de los participantes en la encuesta del Centra, un 20,4% tiene una licenciatura o grado universitario, así como un 10,5% tiene una diplomatura y un 16,6% tiene bachillerato y otro 16,4% tiene Formación Profesional de segundo grado o superior.

En relación a los hábitos alimenticios, siete de cada diez se declaran consumidores de comida sana en general (73,7%) y aseguran no padecer ningún tipo de alergia o intolerancia alimentaria (71,2%). Para la mayor parte de la población que sí la sufre (28,6%), principalmente a la leche y al gluten, la cesta de la compra se encarece, al menos, 100 euros más al mes.

Mientras que el 19% de los encuestados asegura que come lo que le apetece y no cuida su alimentación, el 1,3% asegura tener una dieta especial por una alergia o enfermedad, un 2% se considera vegetariano y un 1% vegano.

El 88% sale a andar o pasear

Sobre hábitos relacionados con la práctica deportiva, el 88% de los encuestados afirman salir a andar o a pasear, al menos, un día a la semana, por salud y porque le gusta (59,4%). Si bien más de la mitad de la población no practica ningún deporte (54,7%), quienes sí lo hacen muestran una alta frecuencia, tres veces o más a la semana (42,7%). La opción con mucha frecuencia es elegida por el 18,4% de los encuestados.

El Centra pregunta a los andaluces su opinión sobre la libre apertura de los comercios todos los domingos del año. A esta cuestión, la mayoría se muestra partidario –el 23,2% contesta muy bien y el 28,2% cree que está bien–, mientras que el 19,9% cree que está mal y un 15,1% lo valora muy mal. El 12,8% asegura que no tiene una opinión ni favorable ni desfavorable al respecto.

En relación a los hábitos domésticos y de consumo, la mitad de la población (51%) asegura que contribuye a la protección del medio ambiente con alguna práctica en casa: un 35,4% recicla; otro 31,1% consume bienes reciclados o sostenibles; un 20,2% gasta menos agua; y un 15,3% utiliza el transporte público, entre otros hábitos sostenibles.

Entre los aspectos medioambientales que los andaluces consideran más importantes está la calidad del aire (19,5%), la protección de los mares y océanos (17,8%), la calidad el aire (16%) o plantar más árboles y vegetación en zonas públicas (13,5%).