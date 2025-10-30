El Gobierno promete justicia a las afectadas por el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Las mamografías son sagradas"

La ministra de Sanidad, Mónica García, se desplazó este jueves a Sevilla para reunirse con representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en medio la crisis por los cribados de cáncer de mama en Andalucía por la falta de información a mujeres que presentaban resultados dudosos en sus mamografías.

Tras la reunión en la Delegación del Gobierno en Sevilla, García anunció que el Ministerio de Sanidad emprenderá acciones legales y administrativas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. "Vamos a llegar hasta el final. Las mamografías son sagradas, el sistema público es sagrado y las mujeres son sagradas en este país", afirmó la ministra, que calificó la situación como una "negligencia estructural" por parte de la Junta de Andalucía.

García agradeció a las mujeres afectadas y a las asociaciones su "valentía" al denunciar los hechos. "A la victimización propia de una enfermedad, se suma el acoso y el descrédito. Estas mujeres están haciendo lo correcto y merecen todo nuestro apoyo", señaló. La ministra insistió en que "la política sin empatía es pura propaganda" y criticó la actitud del Gobierno andaluz, al que acusó de "negar información y ocultar datos que son de la ciudadanía".

El Ministerio ha reclamado en varias ocasiones los datos del programa de cribado a la Junta de Andalucía, que la pasada semana ofreció por primera vez una cifra oficial de 2.317 mujeres afectadas. Sin embargo, García puso en duda la fiabilidad de ese número: "Desconocemos la magnitud real. Si los datos son correctos y se ha recuperado el control, no habría problema en publicarlos con transparencia", apuntó.

La titular de Sanidad calificó como "de una gravedad extrema" la aparición de informes médicos sin firma en algunos historiales clínicos. "Eso es absolutamente irregular e inusual. Queremos saber quién los firmó, por qué desaparecieron y qué empresas o profesionales estaban implicados", añadió, recordando que el Ministerio ya ha solicitado información detallada sobre el proceso.

García sostuvo que el fallo en el sistema no es puntual, sino consecuencia de un modelo sanitario "fragmentado y privatizado" por parte del Ejecutivo autonómico. "Han troceado la sanidad pública en múltiples contratos y subcontratas. Cuando se externaliza un proceso tan sensible, se pierde el control. Eso es lo que ha ocurrido aquí", afirmó.

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, valoró de forma positiva el encuentro con la ministra. "Ha sido una reunión muy buena, tranquila y de tú a tú. Hemos encontrado empatía y sensibilidad, algo que nos da esperanza", declaró. Claverol explicó que se abordaron posibles líneas de colaboración para agilizar los trámites de incapacidad laboral en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y mejorar los canales de atención a las afectadas.

La presidenta de Amama también se refirió a la reunión mantenida el día anterior con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en la que, según indicó, la Junta atribuyó el fallo del programa a "órdenes verbales de jefes de servicio". "No salimos con una respuesta clara. Nos dijeron que hubo una empresa o un grupo de personas encargadas, pero no se nos explicó quiénes eran ni por qué dejaron de avisar a las mujeres", explicó.

Claverol señaló que la asociación mantiene una actitud colaborativa, aunque "con desconfianza" después de años de denuncias sin respuesta. "Nos han pedido que ayudemos a localizar a las mujeres afectadas, pero seguimos sin saber dónde estuvo la ruptura del circuito. Y la cifra de 2.317 mujeres nos parece corta. Creemos que pueden ser más", subrayó.

Asimismo, Claverol indicó que la intención de la asociación es formar parte de las mesas de seguimiento del cribado de cáncer de mama que la Junta prevé reactivar en las próximas semanas. "Queremos estar dentro, porque fuera no obtenemos respuestas. Seguiremos luchando por las mujeres afectadas y por las que aún no saben que lo están", aseguró Claverol.