Montero anuncia que Amama recibirá el premio Clara Campoamor

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha anunciado la concesión del premio Clara Campoamor a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y a su presidenta, Ángela Claverol, por su implicación en las reivindicaciones ante las negligencias por los cribados de cáncer de mama. Montero ha destacado que "sobran los motivos" para este reconocimiento, subrayando la "valentía" de un colectivo que "ha puesto voz a cientos de mujeres andaluzas en un momento de extrema gravedad para la sanidad pública andaluza". Estos premios se entregarán el próximo sábado en San Fernando como antesala al 8-M, Día Internacional de las Mujeres.

Los premios Clara Campoamor del PSOE-A premian y ponen en valor el papel de mujeres referentes en distintos ámbitos de la sociedad andaluza. Amama es reconocida en el ámbito del asociacionismo sociosanitario, por "su papel de lucha y sufrimiento en la negligencia de los cribados provocada por el Gobierno de Juanma Moreno", ha señalado.

Así lo ha explicado Montero, que ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria que atraviesa Andalucía y que ha provocado, entre otros problemas, el fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, una "negligencia del Gobierno del PP que ha afectado a más de 2.000 mujeres". "Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza", ha aseverado la secretaria general socialista.

La vicepresidenta ha sido especialmente crítica con la actitud del Gobierno de Moreno, lamentando que la lucha de estas mujeres a menudo "se tope con el desprecio o la falta de dignidad por parte de la Junta de Andalucía". Según ha apuntado Montero, Amama ha salvado cientos de vidas gracias a su labor de acompañamiento y pelea por los derechos de las pacientes. "Cuando tenemos una situación de este tipo, es vital encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a acogernos y a pelear conjuntamente, porque en esa lucha colectiva se encuentra gran parte de la victoria", ha valorado.

Para la líder socialista, lo que está ocurriendo en Andalucía con la sanidad "no es un fallo puntual, es un colapso sanitario" fruto de un modelo del PP "encaminado a la privatización". "No saben qué hacer con el sistema público", ha criticado Montero, recalcando que "es inaceptable" que se desvíen recursos "mientras miles de mujeres esperan con incertidumbre una prueba diagnóstica que puede decidir sus vidas".

Resto de galardones

Además del galardón a Amama, en el ámbito institucional y sanitario, se premiará a Francisca Antón Molina (Almería), referente en el impulso de políticas estructurales de igualdad cuando estuvo al frente del Servicio Andaluz de Salud. Desde la cultura popular, se premiará a la chirigota gaditana Cadiwoman, por demostrar que el Carnaval puede convertirse en herramienta feminista. En el terreno empresarial y económico, se premiará al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que representa el empoderamiento económico como pilar de la igualdad real.

En el ámbito académico e investigador, se premiará a la jienense Paula Reyes, experta en violencia vicaria; y al grupo Gedex de la Universidad de Jaén, referentes en el estudio de políticas públicas desde una perspectiva feminista. En el ámbito cultural y audiovisual, se otorgará un galardón a Wofest, que demuestra el poder transformador del cine; y a Reyes Gallegos, que destaca por un documental que ha dirigido y estrenado: 'Ellas en la ciudad'.

En el ámbito de la movilización social y el activismo feminista, se premiará a la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga, referente en sensibilización, denuncia y movilización sostenida contra la violencia de género. En el liderazgo comunitario y político de proximidad se premiará a María Mairena Toro de Jerez, un ejemplo de compromiso vecinal en situación de emergencia, como en el temporal. En el ámbito digital y divulgativo, Ángeles Taro, por utilizar las redes sociales para recuperar la memoria de mujeres invisibilizadas.