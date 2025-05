Montero se presenta en el Parlamento andaluz para evidenciar la ausencia de Juanma Moreno: "Ha venido a la misma vez que yo"

El PSOE andaluz está dispuesto a aprovechar cualquier resquicio y ha hecho de la ausencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control del Parlamento con motivo de su viaje a Breslavia por la final de la Conference League, un arma política de primera línea. Tanto es así que la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, se ha presentado en en la Cámara andaluza después de asistir al partido. Por cierto que es la primera vez que acude al Parlamento andaluz desde que fue nombrada secretaria general de los socialistas a una reunión de trabajo.

Y este jueves lo ha hecho justo a las 12 de la mañana, la hora en la que están programadas las sesiones de control al presidente de la Junta, del que no se explica "su ausencia". "Moreno ha venido a la misma vez que yo", ha dicho a los medios de comunicación, en el avión que el Betis ha fletado para trasladar al equipo y a los representantes institucionales. Tirando de ironía, Montero ha desgranado que el presidente andaluz, "se fue un día antes del partido, seguramente para familiarizarse con la ciudad; yo no conozco su agenda", ha dicho. "Yo el martes por la tarde estuve en la sesión de control del Senado, como era mi obligación", ha explicado para defender la presencia de los representantes institucionales en la final de la Conference League.

La lideresa socialista ha detallado que la Mesa del Parlamento de Andalucía ofreció a Moreno cambiar la hora de la sesión de control para que se sometiese a las preguntas de los portavoces, "ya quisiera yo que a mí me hiciesen lo mismo la Mesa del Senado o la del Congreso". "Me gustaría saber exactamente por qué se oculta y qué es lo que no quiere responder", ha planteado María Jesús Montero, quien ha dicho que Moreno "no explica nada, ni de los contratos de emergencia ni de lo que está pasando" con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Sobre esto último, ha planteado si lo que ha ocurrido con ese consejero le pasara a un miembro del Gobierno central.

La dependencia

El motivo oficial de la visita de María Jesús Montero al Parlamento es mantener una reunión con entidades y asociaciones de la dependencia. Desde el PSOE andaluz consideran que es un asunto prioritario para los andaluces "y hay una espera de cerca de seiscientos días", según ha explicado la vicepresidenta. "Desgraciadamente, Andalucía ha pasado ocupar la última posición en relación con la atención y esto se mide por diferente variable tanto el tiempo de demora, es decir, la espera que tiene una familia en Andalucía para poder recibir esta prestación, sea domicilio o oferta de plaza de residencia y el perjuicio en la calidad de vida de personas dependientes"

Montero ha detallado que ha acudido al Parlamento de Andalucía a "escuchar a las entidades y asociaciones para ver de qué manera podemos intervenir para que esto resuelva". Ha estado arropada por los diputados del grupo socialista mientras ha atendido a los medios de comunicación en uno de los patios del Parlamento, y, posteriormente, se ha dirigido a las dependencias del grupo para mantener la reunión anunciada.