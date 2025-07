Moreno, a las madres de cuidados paliativos pediátricos: "Si no está a fin de año, habrá nueva consejera de Salud"

Las políticas sociales se han convertido en las protagonistas del último Pleno del Parlamento de Andalucía antes de las vacaciones de agosto. Y no porque los grupos hayan debatido nuevas leyes o iniciativas legislativas al respecto, sino porque los grupos de la oposición del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han presentado sendas preguntas en la sesión de control y han llevado a las familias afectadas hasta los patios del Parlamento, donde se han producido momentos tensos.

En pleno debate sobre el blindaje del interior de la Cámara a los diferentes colectivos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha acercado a dos madres representantes del grupo que demanda cuidados paliativos pediátricos para sus hijos y ha escuchado sus requerimientos rodeado de diputados de Adelante Andalucía, Begoña Iza, y el PSOE, Rafael Recio, además de un nutrido grupo de cámaras. En un tono reivindicativo y de queja pero sin perder las formas en ningún momento, Remedios, una de las madres afectadas ha afeado al presidente andaluz que no haya cumplido sus promesas al respecto. "Estamos aquí porque no nos han recibido en un año y medio", le ha dicho. "Y nuestros hijos no tienen tiempo".

Moreno no se ha escondido, "no se resolvió y hubo un cambio de consejera de Salud. Y le digo que si no está resuelto antes de fin de año, habrá nueva consejera (o consejero) de salud". Durante más de veinte minutos, el presidente ha estado escuchando a las madres, también exponiendo su punto de vista, "soy padre de esos tres niños que están ahí" (hoy han asistido a la sesión de control aprovechando las vacaciones escolares) y le digo que claro que comprendo su situación", les ha dicho.

El presidente ha reconocido "el error" de no haberlas atendido en todo este tiempo y ha mostrado empatía con las madres. Dentro del salón de plenos, la consejera de Salud, Rocío Hernández, anunciaba el inicio del pilotaje de un servicio de atención telefónica 24 horas al día los siete de la semana para cuidados paliativos pediátricos. Esta iniciativa, que arrancará en el último trimestre de este año, busca "ofrecer un alivio constante y accesible a las familias". La conversación entre Moreno y las madres se ha terminado cuando la consejera de Salud ha terminado su turno de intervención en el interior del pleno y se ha reunido con las familias.

Según la información oficial de la Junta, Andalucía cuenta actualmente con ocho unidades de cuidados paliativos pediátricos, una por provincia. En 2023 habían doce equipos médico/enfermera y en la actualidad hay 19, formados por más de 19 médicos y quince enfermeras, además de psicólogos clínicos y trabajadores sociales, que atienden a menores en situación paliativa en el hospital y en sus domicilios.

Los niños con autismo

No ha sido la única situación dura vivida en el Pleno del Parlamento. Porque la jornada empezaba con el ataque de ansiedad de una madre de la localidad gaditana de Conil con un hijo autista ante la respuesta de la consejera de Educación, Carmen Castillo. La madre, así como otros padres de la misma localidad, habían acudido en demanda de un aula especial para niños con autismo en el CEIP de El Colorado, ya que los pequeños de este centro deben recorrer diariamente 48 kilómetros para acudir a un aula adaptada que está en el centro concertado Jesús, María y José.

La diputada del PSOE Irene García calificaba de "decepcionante" la situación "porque agrava la desesperación de las familias".Tras escuchar a la consejera, la madre afectada ha salido del salón de plenos al grito de "sinvergüenzas" y ha acusado al Gobierno andaluz de "no tener corazón". La consejera había defendido en respuesta a la diputada Esperanza Gómez, de Por Andalucía, el "compromiso" del Gobierno andaluz con el alumnado de necesidades educativas especiales, asegurando que "nunca se ha hecho más que ahora" y destacando el aumento presupuestario del 73% en esta materia, hasta alcanzar los 60 millones de euros.

Permisos para el cuidado de hijos

La jornada parlamentaria todavía ha dado un asunto polémico más, la diputada del PSOE Ángeles Prieto preguntaba por los premisos para el cuidado de hijos con enfermedades graves para el personal del SAS, denunciando que había recortes para estas familias, además de "matrato y arbitrariedad". La consejera de Salud, Rocío Hernández, defendía un "incremento significativo" además de "transparencia" y "rigurosidad" técnica en la concesión de los permisos para el cuidado de hijos con enfermedades graves. El número de empleados públicos del Servicio Andaluz de Salud que recibieron la prestación en 2024 triplicó a los otorgados en 2018, es decir, pasaron de 184 a 524. Además, en lo que va de 2025, un total de 326 trabajadores del SAS han recibido esta prestación, lo que supone un "80% más de permisos respecto a 2018". La consejera ha finalizado su intervención con un llamamiento a la "responsabilidad política", solicitando a los parlamentarios que "no hagan política con el dolor de una familia simplemente por arremeter contra este Ejecutivo".