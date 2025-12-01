Moreno reclama ampliar la Policía adscrita de Andalucía a 1.000 agentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el en el acto de imposición de condecoraciones al personal de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía celebrado en Sevilla.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado una propuesta formal al Ministerio del Interior para incrementar hasta los 1.000 agentes el catálogo de efectivos de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma. La petición se ha producido durante el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad celebrado en Sevilla, donde Moreno destacó la reciente firma, en febrero de 2025, del convenio que permitirá aumentar la plantilla después de años de negociaciones.

"Me hubiera gustado que hubiera sido más sencillo de lo que ha sido y también que no hubiéramos tenido que hacer el enorme esfuerzo económico que vamos a hacer también desde el Gobierno andaluz", señaló Moreno, quien cifró en 32 millones de euros la inversión prevista por parte de la administración andaluza para reforzar esta unidad. El presidente ha invitado públicamente tanto al ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska como a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a trabajar conjuntamente en la renovación del catálogo, que considera obsoleto para las necesidades actuales.

Según los datos aportados por el presidente andaluz, la Unidad de Policía Adscrita cuenta actualmente con apenas 345 efectivos, lo que representa solo el 47% del catálogo oficial que contempla 725 puestos. Esta situación ha obligado durante años a los mandos del cuerpo a "cuadrar y dar servicios con prácticamente la mitad de sus agentes", un esfuerzo que Moreno ha calificado de "muchísimo mérito" aunque ha subrayado que no es la situación deseable.

El convenio firmado con Interior ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El pasado 23 de noviembre de 2024 se publicó la convocatoria de un concurso para cubrir 181 nuevas plazas en la Unidad Adscrita, lo que permitirá alcanzar los 500 efectivos en una primera fase. Moreno detalló que existe el compromiso de seguir aumentando la plantilla con 50 plazas adicionales cada año hasta 2028, un refuerzo que el presidente considera "imprescindible, sustancial y fundamental" para garantizar el correcto desempeño de las funciones asignadas a esta unidad policial.

"Esta situación por fin va a cambiar radicalmente", aseguró el presidente andaluz, quien señaló que la mejora en la dotación de personal es necesaria considerando que las tareas de este cuerpo no dejan de crecer y expandirse a nuevas áreas de actuación. Prueba de ello son los dos nuevos proyectos que se incorporan este año 2025 a las competencias de la Policía Adscrita: uno destinado a reforzar la legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz, y otro para prevenir las agresiones contra el personal sanitario.

Durante su intervención, Moreno aprovechó para trasladar su "reconocimiento, agradecimiento y admiración" a los agentes condecorados en el acto, destacando la labor "sumamente necesaria" que realizan en áreas clave para la seguridad y bienestar de los ciudadanos andaluces. El presidente subrayó la importancia de dar visibilidad a este servicio para que la ciudadanía sea consciente del "trabajo, esfuerzo y compromiso" que realizan estos profesionales.

Déficit de personal

El presidente andaluz no ocultó las dificultades que ha encontrado para lograr el acuerdo con el Ministerio del Interior. Según explicó, estuvo "prácticamente seis años persiguiendo" la firma del convenio, con "conversaciones a todos los niveles", incluidas reuniones directas con el ministro Grande-Marlaska. "No ha sido nada fácil", reconoció Moreno, quien manifestó que le "hubiera gustado que hubiera llegado antes" esta ampliación de plantilla que ahora comienza a materializarse.

La situación de déficit de personal ha sido una constante en esta unidad durante la última década. Trabajar con menos de la mitad de los efectivos contemplados en el catálogo ha supuesto un desafío permanente para mantener los servicios operativos. Moreno valoró especialmente el esfuerzo realizado por los mandos para gestionar recursos humanos limitados sin comprometer la calidad del servicio prestado, aunque insistió en que no era la situación ideal ni sostenible a largo plazo.

El Gobierno andaluz se muestra "profundamente orgulloso" de la labor de esta unidad policial y ha manifestado su deseo de que siga creciendo "en competencias, en eficiencia y también en ese número de agentes que tanto necesitamos". Moreno concluyó su intervención reiterando a los agentes que cuentan con la "admiración" y el "respaldo" del ejecutivo autonómico en su trabajo diario.