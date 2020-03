Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha comparecido tras la videoconferencia que ha mantenido con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el resto de presidentes autonómicos. Una conversación en la que Sánchez ha trasladado el endurecimiento del confinamiento por el coronavirus. Una medida que Moreno comparte "en el fondo, pero no en la forma". Y añade: "Anunciarlo con menos de 36 horas y en pleno fin de semana no permite cumplir con la medida".

Esta postura del mandatario regional la ha resumido en un corta pero contudente afirmación: "Mandar no es improvisar". Un mensaje que lanza al presidente del Gobierno, al que pide "flexibilidad en el cumplimiento este lunes", poniendo como ejemplo a empresas de construcción o almacenes que tienen material que guardar o paquetes por enviar. Cree que la medida gubernamental "puede causar más daño que beneficio".

Activación del 'Plan 9.000' y preparación del 'Plan 15.000'

La crítica de Moreno a Sánchez ha venido acompañada del anuncio de nuevas medidas en Andalucía. El presidente regional ha explicado que ha puesto en marcha el Plan 9.000. Un paquete de medidas con el que espera anticiparse al momento en que la comunidad andaluza sume esa cifra de contagiados por Covid-19. Consiste en triplicar el número de camas convencionales en los hospitales y quintuplicarlas en el caso de las UCI. Además, se activa un "potente paquete de medidas sociales para ayudar a las familias que peor lo están pasando".

La estimación de los expertos de la Consejería de Salud es que se puedan los 9.000 afectados "en torno al próximo jueves, ya que estamos duplicando el número de contagiados cada cuatro días". En el momento de la comparecencia, superaban los 4.000 casos positivos. Esta progresión ha hecho que la Junta prepare un plan aún más ambicioso llamado Plan 15.000. Con él pretende anticiparse al momento en que Andalucía se acerque a esa cifra de contagiados por coronavirus.

La ciudad deportiva malagueña de Carranque se prepara ya como un hospital de campaña para formar parte de ese nuevo plan aún no activado. El uso medicalizado de hoteles, como ya está sucediendo en el Alcora, también es una de las bazas del gobierno autonómico para aumentar el número de camas. A ellas irían, principalmente, personas mayores contagiadas en residencias.

Pide "más armas" y agradece el esfuerzo de los andaluces

"He exigido armas", revela Moreno tras su conversación con Pedro Sánchez. Esas armas a las que se refiere Moreno son materiales sanitarios: mascarillas, gafas, batas, soluciones hidroalcohólicas y test rápidos. En este último elemento ha hecho especial hincapié durante su discurso. "Tenemos cero test rápidos y queremos 125.000", afirma Moreno. Con ellos quiere "hacer cuantas más pruebas mejor a cuanta más gente posible", añade.

Sin embargo, Moreno quiso lanzar repetidos mensajes de esperanza y agradecimiento a la población andaluza. Asegura que "el esfuerzo está funcionando porque el 99% está cumpliendo" y recuerda que "más duro que el confinamiento es perder a un ser querido". Ha finalizado su comparecencia lanzando un mensaje al exterior, concretamente a los países europeos que no están "siendo solidarios": "Europa no va a ir bien si España no va bien, igual que España no va a ir bien si Andalucía no va bien".