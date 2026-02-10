El número de desalojados por el temporal en Andalucía baja a 3.557 personas

Andalucía ha reducido el número de desalojados a 3.557 personas a causa del temporal, después del regreso a sus casas de 66 personas en Barbate y 1.244 en Jerez de la Frontera, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En este sentido, ha señalado que de las 4.867 personas evacuadas que había esta mañana, 1.310 ya han podido regresar, mientras que en Jerez aún no podrán hacerlo 603 personas, que corresponden a las zonas de la Graduela, Las Pachecas y el Portalillo, donde aún se mantienen las incidencias.

Además, el Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene despliegues este martes en hasta trece escenarios operativos en 30 municipios de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla a fin de garantizar la seguridad en los puntos afectados por los efectos del río atmosférico en la comunidad. En cuanto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en estos momentos hasta 179 carreteras afectadas por los efectos del temporal.

Los trabajos, coordinados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se centran fundamentalmente en la vigilancia y seguimiento de los cauces, ríos y embalses, revisión, evaluación técnica y recuperación de infraestructuras, así como atención a evacuados, además de la respuesta ante emergencias, ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Por provincias

En Cádiz se trabaja en Grazalema, Alcalá de los Gazules, Zahara de la Sierra, San Martín del Tesorillo, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, Torre Alháquime, Ubrique, Barbate, Jerez de la Frontera y Algeciras. En Málaga se actúa en Benaoján, donde continúan varios núcleos de la población desalojados, Igualeja, Jimera de Líbar, Cartajima, Cortes de la Frontera, Gaucín, Benalauría, Comares, Serrato, Pujerra, Casares y Ronda.

En Sevilla, Lora del Río, Écija y El Palmar siguen centrando la atención; mientras que en la provincia jiennense hay despliegue en Santiago-Pontones y Jódar; y en Córdoba se trabaja en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la capital, y en Almuñécar en Granada.

La madrugada ha discurrido de forma "tranquila y sin apenas incidencias" en las salas del 112. La noche sóloha dejado seis cuestiones relacionadas con el río atmosférico. La jornada del lunes se cerró con hasta 296 incidencias y el acumulado se sitúa ya en 11.323 avisos desde el pasado día 27 de enero; la provincia con más incidencias sigue siendo Cádiz, con 2.440 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Sevilla (1.973), Jaén (1.920), Granada (1.551), Málaga (1.143), Córdoba (1.069), Almería (718) y Huelva (509).

Entre las incidencias más destacadas de la noche causadas por este río atmosférico está el corte de la carretera A-381 a su paso por Los Barrios (Cádiz) debido al desprendimiento de la parte final del túnel Valdeinfierno, ubicado en el kilómetro 74 de la vía en sentido Jerez. Los vehículos están siendo desviados hacia una vía de servicio y se incorporan a la A-381 a la altura del kilómetro 73.

En Olvera, también en la provincia de Cádiz, dos viviendas permanecen incomunicadas debido a que el río discurre por encima del puente que da acceso a las casas y hay mucha arena en la zona. El ayuntamiento ha movilizado una retroexcavadora para intentar limpiar la zona y conseguir la accesibilidad a la zona.

Continúan los problemas con el suministro de agua potable en varios municipios de la comunidad; es el caso de Cortes de la Frontera, en Málaga, donde ayer por la tarde Cruz Roja llevó varios palés de agua y donde este martes se realizará una nueva entrega para asegurar el abastecimiento. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 62 vías condicionadas; le siguen Granada con 26, Córdoba con 23, 22 en Jaén, 19 en Málaga, catorce en Sevilla, diez en Huelva y tres en Almería.

El temporal también afecta al tráfico ferroviario en Andalucía y provoca, a las 8,00 horas, la interrupción del servicio en los tramos de Cercanías Sevilla (C1 entre Lora del Río y Los Rosales y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija, y en la C3 en todo su recorrido), junto con la línea Sevilla-Zafra, entre Los Rosales y Villanueva del Río-Minas.

El trayecto Córdoba-Bobadilla-Algeciras permanece cerrado en los tramos Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla y el Córdoba-Linares-Baeza está interrumpido entre Córdoba y Linares-Baeza. La línea Huelva-Zafra no se puede prestar entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa, al tiempo que permanece sin servicio la AV Antequera-Santa Ana - Málaga-María Zambrano en la provincia malagueña.