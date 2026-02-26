Oficinas del Gobierno para atender a afectados por las borrascas en Andalucía: listado por municipio y horarios

El municipio de Grazalema, en la sierra de Cádiz, se ha convertido este jueves en el primer punto de Andalucía donde el Gobierno de España habilitará oficinas comarcales especializadas para atender a los afectados por las borrascas Leonardo y Marta.

Este espacio, dotado de personal especializado en la tramitación de ayudas, ofrecerá asesoramiento presencial sobre los trámites necesarios para acceder a los fondos de recuperación aprobados por el Ejecutivo central, que superan los 7.000 millones de euros para toda la comunidad autónoma.

Para consultar requisitos y cómo se aplican las ayudas en la renta 2026, puede consultar nuestra guía.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana que Grazalema sería el punto de partida de un despliegue que comprende un total de 14 oficinas distribuidas por toda la geografía andaluza.

La apertura de estos espacios responde a la necesidad de facilitar el acceso a las prestaciones para aquellos municipios que han registrado mayores daños materiales y personales tras el paso de ambos fenómenos meteorológicos. El objetivo es que nadie quede desamparado en el proceso burocrático y que las ayudas lleguen de forma ágil y efectiva.

Dónde están las oficinas por provincias

La distribución de las oficianas ser ha realizado en función de la previsión del número de expedientes que se recibirán en cada provincia.

Cádiz

Grazalema

San Roque

Jerez de la Frontera

Villamartín

Granada

Cenes de la Vega

Huétor Tájar

Órgiva

Jaén

Cazorla

Orcera

Málaga

Benaoján

Casares

Córdoba

Palma del Río

Pozoblanco

Almería

Cuevas del Almanzora

Horario de atención

Por ahora, solo se ha detallado el horario de Grazalema, la única oficina abierta desde este jueves: atención en mañana y tarde de lunes a jueves y viernes por la mañana. El resto de oficinas irán incorporando horarios a medida que se abran o se confirme su funcionamiento.

¿Qué documentación llevar?

Acude con la documentación que tengas disponible para acreditar tu identidad y los daños (por ejemplo, identificación personal y pruebas del daño como fotos o informes, si los tienes). La oficina te indicará allí los pasos concretos según tu caso.