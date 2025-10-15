De ordenadores a plazas de garaje, así es el outlet público que planea crear la Junta de Andalucía

El material informático o el mobiliario desfasado se pondrá a disposición de los interesados en una plataforma de compraventa en línea.

La Junta de Andalucía ultima el lanzamiento de su propio outlet digital para vender todo tipo de bienes de titularidad autonómica susceptibles de tener una segunda vida. Se trata de una de las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno, que tiene entre sus objetivos "asegurar un modelo sostenible en el uso de los bienes públicos", ya sean muebles o inmuebles, tras casi cuatro décadas sin actualizarse.

La Plataforma digital de Publicidad Patrimonial será la denominación del portal electrónico que pondrá a disposición de la ciudadanía un inventario completo de todos aquellos bienes propiedad de la Junta de Andalucía —y sus organismos dependientes— que tenga dificultades para mantener o de los que quiera desprenderse. Desde ordenadores obsoletos hasta garajes vacíos, todo tipo de bienes tendrán cabida en esta plataforma al estilo Wallapop.

¿Cuándo estará disponible la plataforma de compraventa de bienes públicos?

El portal, con una apariencia similar a la actual plataforma de contratación, ofrecerá información centralizada y actualizada sobre todas las enajenaciones, permutas y demás usos que puedan darse a los bienes autonómicos. La Plataforma de Publicidad Patrimonial tiene prevista su puesta en marcha a lo largo de 2026, si bien la tramitación de la propia Ley podría detenerse en caso de que el presidente Juanma Moreno disuelva el Parlamento y convoque elecciones.

En caso de llegar a tiempo para esta legislatura, cualquier ciudadano podrá acceder a la plataforma libremente y sin identificación previa. No obstante, se ofrecerá la posibilidad de suscribirse a los servicios de información actualizada acerca de las operaciones y negocios patrimoniales de la Junta de Andalucía, para lo que cual se requerirán los datos personales.

¿Qué objetos se ofrecerán y cómo funcionarán las pujas?

La nueva Ley de Patrimonio se ajusta a los principios de la economía circular en la gestión de los bienes muebles de la Junta de Andalucía, para lo que se fomentará la extensión de su vida útil. A través de la Plataforma de Publicidad Patrimonial incorporará de forma permanente bienes aislados o lotes de objetos que puedan ser reutilizados o reparados. En este ámbito se incluye material informático como portátiles, tabletas o móviles; vehículos y todo tipo de mobiliario, además de locales, solares u otros bienes inmuebles de titularidad pública.

Mediante un procedimiento de subasta, cualquier persona interesada podrá presentar una oferta vinculante para su adquisición. Las pujas deberán mejorar en al menos un 10% el precio de la oferta inicial. Una vez admitidas, las propuestas se publicarán en la plataforma y, cuando finalice el plazo, el bien se adjudicará al interesado que haya presentado la oferta económica de mayor importe.

En paralelo, se creará una 'bolsa de segunda oportunidad' para dar un nuevo uso a los bienes muebles obsoletos. "Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos", recoge un comunicado de la Junta. Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.