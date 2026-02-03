Los pantanos de Andalucía desembalsan más agua que la aportada por las lluvias

La llegada de la nueva borrasca Leonardo y las previsiones de la Agencia Española de Meteorología que anuncia precipitaciones intensas para toda la semana, ha llevado a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG) a desembalsar agua de algunos de los embalses que gestionan para contar con el suficiente margen de seguridad para poder albergar en sus instalaciones la llegada de más recursos. Se trata, en definitiva, de aliviar de manera controlada la situación de algunos de los pantanos de la cuenca más importante de Andalucía para no tener que hacerlo de manera más abrupta cuando se superen los niveles máximos de los mismos.

Fruto de ello, es una situación que no se vivía desde hace tiempo: los embalses del Guadalquivir han desembalsado en las últimas horas más agua de la que las lluvias han aportado a los mismos. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir consultados por este periódico, a lo largo del día de ayer las 49 instalaciones que conforman la CHG, han desembalsado más de 98 hectómetros cúbicos de agua, mientras que entraban en los mismos casi 85.

Buena culpa de ello la tienen los embalses situados en la provincia de Sevilla. Las instalaciones de Huesna, Pintado, Melonares, La Minilla y Gergal han perdido más de 35 hectómetros cúbicos entre las cinco. Su capacidad de embalse se encuentra entre el 73% de Huesna hasta por encima del cien por cien en las instalaciones de Gergal y Melonares. La posibilidad de que sobre la región se registren más precipitaciones en los próximos días, han hecho que los desembalses se lleven a cabo desde el pasado fin de semana.

No obstante, el embalse que más agua ha desembalsado en las últimas horas es el cordobés de Puente Nuevo, que se ha visto obligado a abrir sus compuertas para perder casi diez hectómetros cúbicos. Por encima de cuatro se encuentran los pantanos de San Rafael Navallana y Bembézar, también en la provincia de Córdoba, así como el onubense de Zufre, por encima del 101% de su capacidad de almacenamiento. El embalse del Agrio es quien mayor porcentaje de almacenamiento registra en toda la cuenca, ya que llega casi al 105%, aunque su pequeño tamaño (apenas 21 hectómetros cúbicos de capacidad total) aleja cualquier tipo de riesgo.

Con todo, los pantanos de la CHG almacenan un total de 4.773 hectómetros cúbicos de los 8.036 que suman entre todos ellos, es decir, se quedan en el 59,4% de su capacidad total. En lo que se refiere al Sistema de Regulación General, es decir, aquellas instalaciones que destinan sus recursos a la campaña agrícola, éste se encuentra al 51,39%, ya que ha superado los 2.900 hectómetros cúbicos por primera vez en meses.

Los embalses del Guadalquivir han ganado desde el comienzo del año hidrológico más de 1.396 hectómetros cúbicos, uno de los registros históricos toda vez que apenas ha transcurrido un cuarto del mismo. Pero es que en la última semana, las aportaciones de los trenes de borrascas han supuesto sumar casi 800 hectómetros cúbicos a las instalaciones del sistema. por añadir más datos acerca de la situación real de los embalses andaluces, hay que recordar que hace un año los pantanos gestionados por la CHG contenían 1.620 hectómetros cúbicos menos que en la actualidad.