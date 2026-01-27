Los embalses andaluces alcanzan el 52,3% y suman 325 hm³ a la espera de lo que añada la borrasca Joseph

Los embalses andaluces se sitúan al 52,33% de su capacidad este martes, con 5.801 hectómetros cúbicos almacenados sobre un total de 11.084 hm³. Las reservas hídricas de la comunidad autónoma han experimentado un incremento de 325 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, tras el paso de la borrasca Ingrid por la península ibérica. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que los pantanos andaluces encadenan ocho semanas consecutivas aumentando sus reservas.

La situación actual supone una mejora sustancial respecto a periodos anteriores. Los pantanos registran casi doce puntos más que la media de los últimos diez años, cuando se situaban al 40,81% con 4.523 hm³. Respecto al mismo periodo de 2024, las reservas actuales superan en más de quince puntos aquella fecha, cuando contenían 4.058 hectómetros cúbicos de agua.

En cuanto a la reserva hídrica española se encuentra al 59,2% de su capacidad total, almacenando actualmente 33.190 hectómetros cúbicos de agua. El incremento nacional en la última semana ha sido de 1.135 hm³, lo que representa el 2,0% de la capacidad total actual de los embalses.

La cuenca del Guadalquivir registra 87 hm³ más

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir, que constituyen la mayor parte de las reservas hídricas de la región, se sitúan al 49,65% de su capacidad con 3.987 hectómetros cúbicos almacenados. Esta cifra supone un incremento de 87 hm³ en una semana. Las reservas actuales superan ampliamente la media de los diez últimos años, que se situaba en 3.177 hectómetros cúbicos.

La mejora respecto al año anterior resulta especialmente significativa, con 949 hm³ más que en 2024, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.038 hectómetros cúbicos en estas mismas fechas.

Incremento en la Cuenca Mediterránea Andaluza

La Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 54,43% de su capacidad, alcanzando los 639 hectómetros cúbicos registrados, lo que representa 21 hm³ más que en la semana pasada. Su reserva actual supera la media de los últimos diez años, que se situaba en 472 hectómetros cúbicos, y también mejora notablemente respecto a 2024, cuando tenía 338 hm³ en este periodo.

Los embalses de Huelva rozan el 94% de capacidad

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva experimentan un leve ascenso en sus reservas, situándose en 214 hectómetros cúbicos, siete más que hace una semana. Estos pantanos se encuentran al 93,45% de su capacidad total. La media de los últimos diez años, que era de 182 hm³, resulta inferior a la cifra registrada en la actualidad. Respecto a la misma semana de 2024, cuentan con tres hectómetros cúbicos más, cuando alcanzaban 211 hm³.

Guadalete-Barbate suma 110 hm³ en una semana

La demarcación hidrográfica de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 58,21% de su capacidad total, con 961 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone 110 hm³ más en una semana. La reserva cuenta actualmente con 490 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 471 hm³, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años, que era de 692 hectómetros cúbicos.