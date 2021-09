“El cambio en el grupo parlamentario es un aval de Pedro Sánchez a Juan Espadas”

-¿Cómo se fraguan nombramientos como el suyo?

-Son decisiones de la organización y hay que elegir en este caso entre los 120 miembros que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. La adopta el partido y también el secretario general.

-¿Usted se la esperaba?

-No, no me lo esperaba.

-Pero siempre suele haber ruido cuando hay cambios.

-Siendo sincera, no me lo esperaba y además pienso que estas cosas no hay que esperarlas, tienen que ser así, que de un día para otro te llamen y te digan que han pensado en ti para representar al grupo. Mi trabajo lo haré como lo he hecho siempre en otras responsabilidades, con ilusión, trabajo y cercanía con las compañeras y compañeros.

-Y además está usted en el comité organizador del congreso federal, que será en unas semanas.

-Estamos con la ponencia y las enmiendas, con un gran trabajo y en el proceso de contacto con las asambleas para que elijan a sus representantes. La idea es aprobar ese documento base con el que nos presentaremos ante la sociedad española para que nos den su apoyo en las próximas elecciones.

-¿Habrá andaluces en la primera línea de la nueva dirección federal del PSOE?

-Estoy convencida de ello. Habrá andaluces en la primera línea por lo que significa Andalucía y el PSOE andaluz. El secretario general tiene que devolver y devolverá la confianza que muchos andaluces tienen en una organización como la nuestra. No olvidemos que fuimos el partido más votado en las últimas autonómicas.

-Una vez fuera del Gobierno, ¿Carmen Calvo dejará también la dirección del PSOE?

-No tiene por qué. Las direcciones van cambiando según las circunstancias y el presidente del Gobierno y secretario general sabrá acertar en la elección de las personas más capaces para el partido. Nuestra misión es pensar en el futuro, en la recuperación justa de este país y en los jóvenes, para que tengan una oportunidad. Todos somos un activo del partido e, insisto, el secretario general decidirá.

-La cabeza visible del Grupo Socialista en el Congreso es nueva, solo se mantiene Felipe Sicilia. ¿No es un cambio arriesgado?

-Bueno, se mantiene en gran parte el equipo que había, no solo Felipe Sicilia. El cambio ha sido en la portavocía [Héctor Gómez] y en la secretaría general, pero siguen un grupo de personas que tienen experiencia, un recorrido y que nos están ayudando. Al final, somos un equipo.

-Como andaluces en la dirección del grupo parlamentario está Felipe Sicilia y ahora usted. ¿Lo interpreta como un gesto de Pedro Sánchez hacia la nueva dirección andaluza del PSOE?

-Es así. Los nombramientos no son solo nominales, esto responde al trabajo de grandes equipos, en este caso al equipo de Andalucía, y mi nombramiento responde al respaldo del PSOE de España al de Andalucía. Y al respaldo y aval del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE de Andalucía y al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas. Y así debe ser, porque todos estamos en un proyecto colectivo. Ser socialista no es ser individualista, sino tener un compromiso colectivo y el nuestro es el de volver a gobernar la Junta.

-¿Y sus relaciones con la oposición, sobre todo con el PP, son tan malas como se observa desde fuera en las distintas sesiones?

-Yo no los calificaría de malas, sino de distancia y discrepancia, ya que somos dos partidos antagónicos, con postulados muy distintos. El Congreso está muy fraccionado y nuestro empeño es que todas las propuestas que sean buenas para los españoles salgan adelante. Esa es nuestra labor como partido que apoya al Gobierno. El PP está en otros postulados. Pablo Casado renunció hace tiempo a que el PP sea un partido de gobierno.

-Pero bronca hay y ahí está que es imposible desbloquear el Consejo General del Poder Judicial por desacuerdo entre ustedes.

-En este caso, está claro que el PP está incumpliendo la Constitución. Las leyes no son para cumplirlas solo cuando nos conviene, sino que hay que acatarlas siempre y eso es ser verdaderamente un demócrata, el respeto a las instituciones. Y el PP no está respetando las reglas democráticas y a una institución como el CGPJ.

-¿Espera usted una rectificación?

-Pues me da pena decir que no. Están en la postura del rechazo, en la de la crispación y de echarse en los brazos de Vox. No se puede estar siempre contra el Gobierno, sino que a veces hay que estar a la altura. Hay que recriminarle a Pablo Casado que deje la crispación, que tiene que pensar en que es el principal partido de la oposición y estar a la altura de una fuerza que quiere ser de gobierno. Tiene que volver al diálogo, al consenso.

-Felipe Sicilia fue el primero que se lanzó a la aventura de las primarias en Andalucía.

-Felipe es un hombre joven, con frescura, con ganas, por lo que los compañeros que son valientes y dan un paso hacia adelante siempre tienen mi respeto. Pero además de valentía, tiene una gran responsabilidad de partido y al igual que se lanzó, supo reconsiderar que la mejor opción era Juan Espadas y ha estado con él al cien por cien. Me gusta la gente que da la cara, la gente por derecho.

-¿Qué balance hace del trabajo que está haciendo Espadas?

-Pues muy positiva. Y no solo porque sea un compañero de partido y porque haya estado con él en su candidatura. Ojalá, por ejemplo, Pablo Casado aprendiera de la oposición que está haciendo Juan Espadas, que está siendo una oposición responsable, que es la que a los socialistas nos gusta hacer, con la mano siempre tendida. Porque nosotros sí somos un partido de gobierno y queremos demostrarle a los andaluces que no estamos en el no por el no. Hacemos propuestas, como la Ley del Suelo, que la hemos apoyado. Ahora se habla de una posible prórroga de los presupuestos de la Junta y eso sería un error por parte del PP. Sin embargo, Juan Espadas está tendiendo la mano, porque sabe que vienen fondos de Europa y Andalucía no puede perder esas inversiones. Ya le digo, ojalá Casado aprendiera y que el PP dejara de ser un partido rancio, extremista, sin alternativas y en manos de Vox. Si piensa que así puede llegar al Gobierno, ya le digo que no.

-¿Qué le parece la forma en la que Susana Díaz se está yendo de sus responsabilidades?

-Bueno, ya ha tomado posesión como senadora y estoy convencida de que demostrará que es una persona de partido, con compromiso y arrimando el hombro para que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta. Las formas corresponden a cada persona y lo que hagamos ayuda o perjudica a una organización y creo que todos estamos en la línea de hacer un PSOE fuerte en el que los ciudadanos se vean reflejados.

-¿Cómo ha sido su relación con Adriana Lastra, que ahora será vicesecretaria general tras el congreso del partido?

-He trabajado muy bien con Adriana, con el resto de compañeros del grupo y con los ministros, tanto los de ahora como los de antes. Al final todos venimos de la organización a la que queremos y estamos comprometidos, que es el PSOE. El trabajo diario es muy cercano.

-¿Este nombramiento suyo puede ser un aval para ser secretaria general del PSOE de Córdoba, una aspiración que usted nunca ha ocultado?

-No creo que sea un aval. El aval te lo tienen que dar los militantes. Para ser secretario general en Córdoba, los avales de Ferraz o de Sevilla no cuentan. De todas formas, quiero dejar claro que estoy trabajando en un proyecto para Córdoba porque creo que en los últimos años hemos dejado de lado el modelo de partido que queremos. A los militantes le tenemos que decir lo que queremos y que las decisiones que se adopten sean colegiadas y compartidas. Independientemente de quién sea el secretario general, mi empeño es que esos objetivos se cumplan. Hay que reflexionar sobre cómo estamos en el PSOE de Córdoba y ver qué aspiraciones tenemos.

-¿Interpreto que se va a presentar entonces?

-No, interpreta mal. La decisión no está tomada. Estamos trabajando muchos compañeros y se tomará una decisión colegiada y entre todos.