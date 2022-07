Los partidos negocian la ampliación del número de consejeros en la RTVA y el Consejo Audiovisual

En la semana después de la constitución del Parlamento andaluz, y con nada que acordar para una investidura garantizada por la mayoría absoluta del PP, las negociaciones entre los grupos parlamentarios ha entrado de lleno en el reparto de los puestos en los órganos de extracción parlamentaria, en concreto el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual. Los partidos están planteando una ampliación en el número de consejeros (reducido en la legislatura anterior) para dar cabida a todos los grupos. Un cambio que necesitaría una modificación legislativa y al que, por ahora, ningún partido se opone.

Al igual que la Mesa de la Cámara, la representación en la RTVA y el Consejo Audiovisual se fija de forma proporcional a los resultados electorales. Con los del 19-J en la mano, al PP le corresponden cinco consejeros, el PSOE tendría tres y Vox, uno. La amplia diferencia entre los resultados de uno y otro partido deja fuera a Por Andalucía y Adelante Andalucía ni siquiera ha podido constituir un grupo parlamentario propio. Ante esa situación, la coalición liderada por Inmaculada Nieto ha propuesto ampliar de nuevo el número de consejeros para tener presencia en ellos.

"No parece razonable que en los órganos que se encargan de velar por el pluralismo político" no estén representados todos los grupos parlamentarios, "como han estado durante las once legislaturas anteriores", ha destacado esta mañana Nieto durante la ronda de consultas con los partidos previa a la propuesta de Juanma Moreno para la investidura. La propuesta de Por Andalucía pasa por el aumento mínimo que permita que participen todos los grupos en estos órganos y al mismo tiempo "se respete la correlación de fuerzas que conlleva que haya un grupo que tiene mayoría absoluta".

Esto podría hacerse con una ampliación a once en el número de consejeros (uno para el PP y otro para Por Andalucía). Podría haberse resuelto también con la cesión de un puesto por parte de otro partido, pero ese escenario no se plantea. De hecho, el PSOE ha remarcado que está abierto a buscar soluciones que garanticen la representación siempre que "no merme" la que corresponde a los socialistas. Y vuelve a apuntar a la "generosidad" del PP como solución a la cuestión planteada.

Los populares, por su parte, se muestran abiertos a esa ampliación. El PP no está "cerrado a nada" y sí está "abierto" a sentarse y ver las posiciones de todos los grupos para llegar a un acuerdo, según ha dicho este lunes su portavoz parlamentario, Toni Martín.

Vox es el partido que más reticencias podría poner a la ampliación de estos órganos, pero a preguntas de los periodistas, su portavoz, Macarena Olona, no lo ha rechazado tajantemente. Así, ha recordado que la postura de su partido es rechazar el aumento del gasto público político, pero acepta como excepción que haya "una justificación objetiva por razón de eficiencia del servicio público".

En cuanto a Adelante Andalucía, la formación reivindica tener la mayor representación posible en el Parlamento andaluz aun estando sus dos diputadas en el grupo mixto.

Aún queda plazo para la renovación de estos órganos, que puede extenderse hasta un máximo de un año. En la anterior ocasión, recordaba este lunes Martín, "se tardó bastante". Entre los más interesados a priori en esa renovación estarían los socialistas, ya que los representantes en los órganos de extracción parlamentaria pertenecen a la Ejecutiva anterior, la de Susana Díaz. No obstante, el secretario general socialista negaba hoy que hubiera "ansiedad ni prisas" por ese cambio. En la negociación también entrará la renovación o no del director general de Canal Sur, Juande Mellado.