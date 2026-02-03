El paseo marítimo de Matalascañas estará operativo en junio tras las obras de emergencia

El paseo marítimo de Matalascañas estará completamente operativo este próximo mes de junio, según ha confirmado el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) este martes. Las obras de emergencia, que comenzaron el pasado 23 de enero tras los graves daños provocados por diversos temporales, finalizarán coincidiendo con el inicio de la temporada estival. La confirmación llega tras una reunión técnica mantenida este lunes con la empresa adjudicataria, en la que se presentó la solución definitiva para la ejecución del proyecto.

El Consistorio almonteño ha comunicado a través de sus redes sociales que los especialistas en ingeniería marítima responsables de la intervención "han confirmado que estará finalizado el próximo mes de junio, con el objetivo de que pueda estar operativo durante la presente temporada de verano". Esta confirmación se produce después de completar exhaustivos estudios técnicos y estructurales sobre el terreno, que han permitido definir con precisión el alcance y la metodología de los trabajos necesarios.

La corporación municipal ha subrayado que se trata de una actuación prioritaria para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, además de mejorar la imagen del principal núcleo turístico del municipio y reforzar su proyección de futuro como destino vacacional de referencia en la costa onubense.

Características y presupuesto de la intervención de emergencia

El Ayuntamiento de Almonte licitó y adjudicó las obras mediante procedimiento de urgencia por valor de 732.033 euros (sin IVA), contando con una subvención de casi 400.000 euros concedida por el Ministerio de Política Territorial. Esta inyección económica del Gobierno central ha resultado fundamental para acometer con rapidez los trabajos necesarios en una infraestructura vital para el municipio.

La actuación se centra en un tramo de 125 metros en el paseo marítimo de Caño Guerrero, ubicado en el sector Palmito de Matalascañas, que resultó especialmente afectado por los diversos temporales registrados durante el invierno, en particular por la borrasca 'Francis'. Este episodio meteorológico adverso causó importantes desperfectos que pusieron en riesgo la estabilidad estructural de este emblemático enclave costero.

Alcance técnico de las obras de reparación

Las actuaciones que se están desarrollando comprenden reparación estructural, estabilización del terreno, mejora del drenaje y protección frente a la acción erosiva del medio marino. El objetivo principal es "garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad del paseo marítimo" a largo plazo, evitando que futuros temporales puedan causar daños similares.

La intervención incluye tanto la plataforma del paseo como los elementos de borde y contención asociados al frente marítimo, así como el talud adyacente hacia la playa. Esta aproximación integral resulta necesaria para garantizar la estabilidad global del conjunto y prevenir nuevos deterioros que pudieran comprometer la seguridad de la infraestructura.

Los trabajos contemplan soluciones técnicas avanzadas que tienen en cuenta las condiciones específicas del entorno marino y las características particulares de este tramo costero, sometido a una constante acción del oleaje y las mareas.

Patologías detectadas en el paseo marítimo

Según detallaba la documentación de la licitación de las obras, este tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero "presenta un conjunto de patologías derivadas fundamentalmente de la acción continuada del medio marino y de la dinámica litoral". Los episodios de temporales marítimos, caracterizados por oleaje de elevada energía y sobre-elevaciones del nivel del mar, han provocado procesos de erosión progresiva del material granular que constituye el apoyo del paseo.

Como consecuencia directa de dicha erosión, "se ha producido el lavado del terreno de trasdós y de los materiales de relleno, generando huecos y pérdidas de confinamiento bajo los elementos rígidos de hormigón que conforman el borde del paseo". Esta situación ha dado lugar al "descalce parcial de los elementos estructurales", así como a "movimientos diferenciales y roturas localizadas" que comprometían seriamente la integridad de la infraestructura.

Los técnicos municipales detectaron grietas, hundimientos y desplazamientos en varios puntos del paseo, lo que motivó el cierre temporal de algunos tramos por razones de seguridad pública hasta completar las reparaciones necesarias. La rapidez en la respuesta municipal ha resultado clave para minimizar el impacto sobre la actividad turística del núcleo.