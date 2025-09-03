Pedro Sánchez abre el curso con María Jesús Montero en un mitin en Málaga

Aún no hay fecha marcada para las elecciones andaluzas en el calendario, pero el PSOE elige Málaga para lanzar la precampaña. Y con toda la carne en el asador. Pedro Sánchez vendrá el domingo 14 de septiembre, a las 11:30, para arropar a María Jesús Montero en su puesta de largo oficial como candidata socialista a la Junta de Andalucía.

María Jesús Montero es formalmente, desde el pasado mes de junio, la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía de cara a dichos comicios autonómicos, que aún no tienen fecha. De agotar la legislatura, se celebrarían en junio de este año, aunque parece que podrían adelantarse.

El lugar elegido para iniciar la contienda política es el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, en su vuelta a la capital malacitana. Se espera de esta manera que el partido trate de movilizar una gran afluencia de público, al haber eleido un espacio con mayor capacidad que las últimas visitas, en las que eligió el hotel NH de la capital para el baño de masas con los socialistas. Cabe recordar que el año pasado, en campaña por las europeas, tuvo que cambiar la ubicación desde la capital a Benalmádena, un movimiento que se motivó por la seguridad del presidente del Gobierno, al convocar Vox un mitin en la capital a la misma hora.

Después de un año tranquilo y sin que ningún político tenga que llamar a las urnas, en 2026 habrá elecciones andaluzas, que abren un ciclo junto con las municipales al año siguiente y las generales que, de cumplir todo el mandato, coincidirían con las locales. Con estos mimbres, en Málaga ya preparan el primero de los comicios. Publicaba este periódico el domingo que Juanma Moreno, presidente de la Junta, plantea que convocar elecciones entre marzo y la llegada del verano. Y el martes pasado en Archidona apretaba a sus consejeros para pedirles una lista de primeras piedras e inauguraciones. Todas ellas deberán llegar, como tarde, en el primer mes del próximo año para cumplir con la ley electoral.

En estos momentos gran parte del foco mediático está puesto en la quita de deuda por parte del Gobierno a las autonomías, que ya han rechazado todos los líderes del PP. Montero encabeza esta iniciativa, al ser titular de Hacienda, y ha generado otro cisma más entre el PP y el PSOE. Juanma Moreno volvió a afirmar este martes que rechaza la propuesta, que perdonaría 18.790 millones de euros a Andalucía. Hace un año dijo que sólo la aceptaría si eran más de 17.800 millones. Ahora la postura de la Junta es que la quita de la deuda se trata de "una operación política de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder" y reclama un cambio en el sistema de financiación autonómico.

Si bien sigue coleando en el candelero político los casos judiciales que persiguen al Gobierno de España, que llevaron a dimitir al número 3 del PSOE tras el caso Koldo y a reorganizar la Secretaría de Organización del partido este verano; los socialistas, a todas luces, van a centrar su acto en atacar a la gestión económica del Gobierno andaluz.

La dirección del PSOE-A anunciaba al inicio de esta semana, y justo a la vuelta de las vacaciones de agosto, que el partido se activaba ya en "modo campaña" de cara a presentar su "alternativa" a las próximas elecciones andaluzas, y en esa línea tiene previsto celebrar este próximo viernes, 5 de septiembre, una reunión de su Interparlamentaria presidida por su líder y candidata, María Jesús Montero.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda mantiene mientras tanto dichos cargos en el Ejecutivo central, desde los que ella misma defiende que trabaja por Andalucía, y que entiende que puede compaginar con sus responsabilidades al frente del PSOE andaluz mientras no estén convocadas las elecciones autonómicas, según ha venido a trasladar a preguntas de los periodistas en atenciones a medios de comunicación.