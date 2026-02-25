El PP andaluz se autoexcluye del decálogo de Feijóo para pactar con Abascal

El silencio oficial es atronador en todos los foros del PP andaluz. El documento “Marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica” que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elaborado para guiar los pactos con Vox en las comunidades autónomas no existe para los populares andaluces. Ningún portavoz se ha pronunciado oficialmente y está previsto que nadie lo haga salvo que no haya más remedio ante la presión de la prensa.

Los dirigentes del PP andaluz consideran que este decálogo para pactar que ha elaborado Génova no les afecta en absoluto. En primer lugar porque se refiere a elecciones que ya se han celebrado, las de Extremadura y las de Aragón, y a las más inminentes, las de Castilla y León. Y, en segundo lugar, porque están convencidos de que Andalucía es un territorio con unas características particulares y que tiene a un PP con una fortaleza especial como lo demuestra la mayoría absoluta que tiene Juanma Moreno y que no tenían, ni han logrado tras la consulta a las urnas, ni María Guardiola y ni Jorge Azcón.

Y aunque son prudentes en cuanto a las expectativas electorales en la próxima primavera, confían en obtener una “mayoría para la estabilidad” que les permita no depender de Vox para gobernar, aunque necesiten apoyos puntuales.

Autonomía

A esto se suma el grado de autonomía que Juanma Moreno mantiene con respecto a Feijóo. El presidente andaluz es el barón más fuerte de todos los que tiene el PP; mejor dicho, es el barón leal más fuerte que tienen los populares. La relación que mantienen Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo es de amistad y de confianza mutua; ambos hablan casi todos los días y se consultan los asuntos más delicados.

Eso permite a Moreno mantener su vía andaluza al margen de las decisiones estratégicas que tome el partido. Tanto es así que es uno de los pocos barones que se permite el lujo de no asistir a las Juntas Directivas Nacionales que se celebran mensualmente en Madrid y a la que asisten todos los barones regionales. Juanma Moreno acude cuando su agenda se lo permite sin que eso despierte sospechas sobre su lealtad o sobre su grado de apoyo al presidente del partido. Porque tanto Feijóo como el resto de la cúpula del PP son conscientes de que el presidente andaluz no va a levantar una polvareda pública por sus críticas a Feijóo o sus discrepancias con sus decisiones. Cuando las hay, las hablan en privado. Como en este caso del decálogo de los pactos con Vox. Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo han hablado pero queda entre ellos el contenido de esa conversación.

Cuando en el año 2015 el PP andaluz tuvo que negociar con Vox y con Ciudadanos la investidura de Juanma Moreno, los responsables de los diferentes partidos se desplazaron a Andalucía.Las conversaciones entre Ortega Smith, hoy caído en desgracia pero entonces el máximo jefe de Vox, y Teodoro García Egea, secretario general del PP nacional, se produjeron en los despachos del Parlamento andaluz. Todo lo contrario de lo que sucedió ayer cuando Jorge Azcón fue hasta la sede de Génova para avanzar en su investidura.

El contenido

El PP andaluz no quiere ni saber el contenido del acuerdo que Feijóo ha puesto sobre la mesa a Abascal y que éste ha despreciado. El problema no está en los detalles, el respeto a la legalidad o la reducción de impuestos y la simplificación administrativa están en el programa que aplica Juanma Moreno, sino en que el PP le ha comprado el marco mental a Vox. Y eso supone que Alberto Núñez Feijóo ha rebajado la autonomía de sus dirigentes regionales (como le ha señalado Abascal con sorna), y ha adoptado los postulados del partido a su derecha, sobre todo en lo que se refiere a la violencia machista y a los inmigrantes. Andalucía, mientras tanto, sigue acogiendo a los menores que llegan solos a España. Y lo que le pide al Gobierno es el dinero a cambio.