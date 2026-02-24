Abascal: "El PP negocia con nosotros como si fuéramos salvajes"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes de "incorrecto" el decálogo adoptado por el PP para pactar con su formación, alegando que parece que los populares negocian "con salvajes" y tienen que "intentar domar". "La música me suena mal, es empezar con mal pie", ha lamentado.

En una entrevista en Antena 3, Abascal ha precisado que no le han agradado las menciones al respeto de la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de derecho, a la legalidad vigente, a las principales instituciones de la nación, a la separación de poderes, a la Jefatura del Estado y al acatamiento del reparto competencial autonómico.

Abascal cree que esos postulados son "obvios" y ha afirmado que entendería que el PP lo recalcara si fuera a alcanzar acuerdos con Junts o el PP. "Pero para pactar con Vox no lo entiendo", ha subrayado. En esta línea, ha deslizado que el documento está más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas 'populares'. "Es para entenderse entre ellos", ha indicado.