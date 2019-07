Y no sólo han sido los partidos de la oposición los que han puesto en duda la capacidad del nuevo Gobierno en la ejecución de sus cifras. También lo han hecho los agentes sociales, invitados a la Cámara para opinar, como cada año, sobre el Presupuesto. Lo hizo Asaja –nada sospechosa de fuerza opositora del PP y Cs – e insistieron en su importancia patronales, sindicatos y colectivos profesionales. El escaso tiempo para cumplir con las cifras, según los comentarios de los comparecientes, se plantea como el más alto de los obstáculos.

Claro que una cosa son las cuentas consignadas en el Presupuesto y otra es su verdadera ejecución. Expertos en esta materia están siendo los miembros del autodenominado " Gobierno del cambio ", que no han cesado de afear en este medio año de mandato a las anteriores administraciones por la escasa realidad de anteriores partidas presupuestarias.

El contribuyente pasa a la denominación de "cliente"

Que el nuevo Gobierno de la Junta pretendía modificar ciertas rutinas heredadas se ha traducido en asuntos de relevancia constante y sonante como la bajada de impuestos, el acometimiento de la eliminación de trabas burocráticas o la "desregulación" que con tan pocos complejos ha voceado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Lo que no se esperaba es que este estilo laissez faire y esa traslación de la gestión empresarial a la administración pública iban a traducirse en un cambio de definición del ciudadano de a pie. Quien hasta ahora había sido ciudadano o contribuyente pasa a convertirse en "cliente", una denominación que ni siquiera usan ya las empresas –prefieren usuario–: "Creo que el ciudadano debe ser nuestro cliente y no nuestro administrado, ni nuestro tutelado", dijo Pablo Venzal, el portavoz del PP en el debate del dictamen del Presupuesto. Que la anécdota no pase a categoría, están deseando los funcionarios.