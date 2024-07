El PSOE duda del triunfo del PP en las urnas: "Jugó sucio y montó una cacería política para llegar al poder con el caso ERE"

El PSOE andaluz está en un laberinto complicado que algunos de sus portavoces califican como "carrusel de emociones tras muchos años callados" pero que se traduce en una estrategia simple porque defienden que el caso ERE fue un montaje del PP y su manera de llegar al Gobierno andaluz. Y que este miércoles han resuelto con palabras muy gruesas, algunas de las cuales han tenido luego que matizar. La portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha sido mucho más que contundente en sus valoraciones sobre la revocación de sentencias en el caso ERE que están exculpando a los cargos políticos socialistas condenados. En un tono vehemente y muy duro, Férriz ha señalado al PP como responsable "de meter a gente inocente en la cárcel" y de llevar a cabo una cacería política contra los gobiernos socialistas "porque eran incapaces de gobernar por méritos propios".

Y fue más allá dudando de la victoria electoral de los populares que los sacaron de la Junta de Andalucía y los llevaron al Gobierno andaluz. "El PP decidió jugar sucio y montar la cacería política, jurídica y mediática mayor de la historia de la democracia con el objetivo de alcanzar el poder en Andalucía", ha dicho en reiteradas ocasiones en la sala de prensa de la Cámara andaluza.

Según su ánalisis, el caso ERE es un "montaje del PP para llegar al Gobierno de la Junta", una "cacería política" que han ejecutado "jugando sucio" porque son "como sicarios de la política que matan al adversario cuando no pueden con ellos" y que "destrozan a servidores públicos honrados y a sus familias".

Férriz ha puesto el foco en el presidente de la Junta, a quien ha denominado en varias ocasiones, "el jefe de la banda", "la cúpula de la cacería se sienta ahora en San Telmo y los cooperadores necesarios ocupan cargos en la Junta", ha dicho también. "Nunca tuvieron interés en perseguir a los sinvergüenzas que se aprovecharon del dinero público. Su único interés era acabar con el PSOE de la manera que fuera, aunque eso conllevara meter en la cárcel a gente inocente".

Debate interno

La dirección del PSOE andaluz ha decidido extender este debate: "Vamos a hacer todo lo que nos dé la vida para que no haya ni un solo andaluz en ningún rincón de Andalucía que no conozca los detalles de esta cacería política, de esta forma de hacer política, de esta forma de destrozar al adversario cuando no se puede ganar limpiamente. Nos vamos a encargar de que toda Andalucía sepa que el jefe de esta banda no tuvo ningún escrúpulo y hoy es quien gobierna Andalucía", ha explicado Ángeles Férriz.

Una decisión que no es compartida por todo el partido ya que hay voces que consideran un error esta estrategia de amplificar la revocación de las condenas. Entienden que el debate social ya está "perdido" y sólo puede volver a traer sufrimiento a las personas que están en la cárcel, condenadas o a punto de salir de la misma.

Se trataría ahora de que las personas a las que están anulando las condenas "tengan un resarcimiento personal".

La respuesta del PP

Desde el PP, el portavoz Toni Martín ha optado por la ironía, "¿el PP es el culpable de que haya dirigentes socialistas que están en la cárcel?" ha dicho calificando de "fanatismo político" las declaraciones de la portavoz socialista, "en la rueda de prensa más delirante que se ha visto nunca en la Cámara".

Martín ha insistido, asimismo, en que Antonio Sanz señala que las sentencias del Constitucional de los ERE "pone en peligro" recuperar el dinero y está investigado y juzgado". En su intervención, ha acusado a los socialistas de poner en cuestión a todas las instancias judiciales así como el trabajo de la Policía Nacional o la Guardia Civil que investigaron numerosas piezas de este caso.

Claro que los populares tampoco van a dar este tema por zanjado. Por ello en el Pleno del Parlamento de la próxima semana van a presentar una proposición no de ley en "defensa de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción".