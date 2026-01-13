El PSOE denuncia que el Gobierno andaluz le oculta los datos de los cribados del cáncer de mama

El grupo parlamentario socialista ha denunciado que el Gobierno andaluz les oculta la información de la que disponen sobre los errores en los cribados del cáncer de mama. Los diputados del PSOE habían solicitado por Transparencia tanto a la Viceconsejería de Sanidad como a la dirección gerencia del SAS toda la información sobre la Comisión de Seguimiento de los Cribados, copia de los informes presentados en esas reuniones, un informe con la distribución de las provincias y las segundas pruebas realizadas a las mujeres con una calificación Bid-rad 3.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo andaluz ha sido denegar esa información argumentando que esa comisión es un grupo de trabajo, y por ello no hay actas de las reuniones. En la respuesta oficial, la Junta detalla que los informes que solicita el PSOE “no son información pública” sino documentación interna.

Eso además de detallar que el SAS no es el custodio de las actas, por lo que no puede dárselas. También argumenta la Viceconsejería de Sanidad que se trata de datos personales que no pueden facilitarse, la misma motivación que este lunes utilizaba la consejera portavoz de la Junta, Carolina España, para evitar hacer una valoración sobre las 22 mujeres afectadas por los errores en el programa del cribado que han desarrollado el cáncer.