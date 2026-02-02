La ratio máxima en Infantil de tres años será de 22 alumnos por aula para el próximo curso

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes la resolución que establece las ratios máximas del primer curso de Educación Infantil para el curso 2026-2027, en cuyas aulas no podrán excederse la cifra de 22 alumnos.

Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en una nota de prensa, que se refiere a las ratios en los centros públicos y concertados, esta cifra supone que por primera vez los alumnos por aula estarán por debajo del límite máximo establecido por el Gobierno central, que es de 25 alumnos por aula.

La Junta de Andalucía ha indicado que eleva a su normativa una de las medidas de los acuerdos suscritos el pasado mes de julio que "benefician a la enseñanza pública y a la concertada", como es la reducción a 22 alumnos por aula en Infantil y en Primaria a partir del próximo curso, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil.

El 16 de enero entraron en vigor los cambios en la Orden que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, con el fin de adecuar el contenido a las nuevas previsiones sobre planificación de plazas escolares y ratios por clase.

La Consejería de Educación ha informado en una nota recogida por Efe que determinará las plazas "en cada curso escolar" y de cara al procedimiento de admisión, que comienza el 1 de marzo, incrementando el número de unidades en el caso de los centros públicos y de las unidades concertadas en los centros concertados conforme a los límites establecidos de alumnos por aula en las resoluciones correspondientes.

La previsión de la Consejería es que serán más de cien las unidades de Infantil de tres años que se crearán de cara al curso que viene para implementar esta medida de bajada de la ratio a 22 alumnos por clase.

La resolución publicada este lunes también establece una reducción de las ratios máximas de las aulas mixtas (las que cuentan con alumnado de distintos cursos de un mismo ciclo o etapa educativa), de forma que las que hasta ahora podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13 y las de 13 pasan a un límite de 11.