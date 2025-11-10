La Real Escuela Andaluza participa en un evento ecuestre histórico en Abu Dabi

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha representado a España en un acontecimiento ecuestre sin precedentes celebrado en Abu Dabi. La fundación, dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, participó junto a otras cuatro prestigiosas escuelas internacionales en la inauguración de Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), que se perfila como el nuevo epicentro de la Alta Escuela en Oriente Medio.

El evento, que tuvo lugar entre el 30 y 31 de octubre de 2025, comenzó con una actuación exclusiva para la familia real emiratí donde las cinco escuelas —incluyendo Le Cadre Noir de Saumur (Francia), A Escola Portuguesa de Arte Equestre (Portugal), la Spanische Hofreitschule (Austria) y la anfitriona ADREA— realizaron números emblemáticos. La institución jerezana destacó con sus interpretaciones de "Trabajos en la Mano", "Saltos de Escuela" y "Carrusel", culminando con un desfile conjunto de 36 caballos.

Durante el 1 y 2 de noviembre de 2025, las exhibiciones se abrieron al público general en el picadero cubierto de ADREA. En esta ocasión, la Real Escuela ejecutó su "Paso de Tres" como actuación en solitario, recibiendo una calurosa acogida por parte de los asistentes.

Colaboración internacional con raíces andaluzas

Cabe destacar que esta colaboración tiene profundas raíces en Andalucía, ya que los jinetes y caballos de ADREA se formaron durante tres años en las instalaciones de la Real Escuela en Jerez. Esta transferencia de conocimiento subraya el prestigio internacional de la equitación española y su papel en la preservación del arte ecuestre a nivel mundial.

Rafael Olvera, director de la Real Escuela Andaluza, estuvo presente junto a los directores de las demás instituciones durante todos los actos de inauguración. Los representantes han calificado el evento como un éxito rotundo y han manifestado su deseo de realizar nuevos espectáculos conjuntos en un futuro próximo, fortaleciendo así los lazos culturales entre las tradiciones ecuestres europea y árabe.