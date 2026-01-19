Las redes se vuelcan con la búsqueda de los desaparecidos en Adamuz: "La mínima cosa que sepáis es de gran ayuda"

Los familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes Alvia e Iryo que colisionaron este domingo en Adamuz están utilizando las redes sociales para solicitar ayuda en la localización de sus seres queridos, de los que aún no han obtenido noticias. En los convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas: en el Iryo que partió a las 18:40 horas desde Malaga iban 317 personas con destino Atocha y, apenas una hora después, sus tres últimos vagones descarrilaron y colisionaron con otro tren de Renfe que circulaba por la vía contigua y en que viajaban 184 pasajeros desde Madrid hacia Huelva.

La usuaria de la red social X @violetalopeez está recopilando toda la información publicada en relación con las personas desaparecidas. Adif ha habilitado desde este domingo el teléfono 900 101 020 para atender a las víctimas. El 061 ha habilitado asimismo el teléfono 953 001 149 para familiares de afectados por el accidente.

"Viajaba en los primeros convoyes"

Antonio Vázquez (@antoniovzquez_) ha pedido ayuda para localizar a su tío, Rafael Millán Albert, que viajaba junto a su mujer en los primeros vagones del Alvia accidentado. Ella se encuentra bien.

Ricardo Chamorro y Álvaro Gallardo iban a Huelva en el Alvia

"Por favor, quien esté en Adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor", escribe el joven Richi (@Richardochammo) a travéss de X, el hijo de Ricado Chamorro, de 57 años, que viajaba en el Alvia Madrid-Huelva.

Álvaro Gallardo Vaz también viajaba en el tren con destino Huelva. Su hijo Álvaro (@lvijeje) ha pedido que lo contacten si alguien lo ve.

Piden ayuda para localizar a una familia de cinco miembros

Lucía Morales (@luuciambl12 en X) ha denunciado la desaparición de cinco de sus parientes, naturales de la localidad onubense de Aljaraque, que viajaban en el convoy LD 2384 Puerta de Atocha-Huelva. Los padres, Pepe Zamorano y Cristina Álvarez viajaban con sus hijos Pepe, Félix y una niña pequeña. La joven pide cualquier información que puedan aportar las personas que viajaban en ese mismo tren.

María Eugenia viajaba en el Yrio hacia Madrid

Por su parte, la joven Sandra (@Sand_97 en X) busca a María Eugenia Gallego Navasco, que viajaba en el vagón 8, asiento 13D, del Tren Yrio 6189 Málaga-Madrid. La mujer iba vestida con ropa deportiva, polar blanco y mallas negras.

La joven de Huelva Natalia Macías (@nataliamaciias_ en X, @bealmrtn23 en Instagram) busca al primo de una amiga, José María Martín.

Antonia Garrido Chávez viajaba con su hija en los primeros vagones del tren Huelva-Madrid. Para cualquier información, se ruega contactar con @gemapuente_ en X.

Se busca a madre e hija

Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado, madre e hija viajaban en el Alvia Madrid-Huelva, ha denunciado @chemarg5 en X.

Ana busca a su perro Boro: "Son familia"

Finalmente, la joven Ana, superviviente que viajaba en la última fila del vagón 7 de Iryo busca a su perro Boro, desaparecido tras el accidente. El animal, de tamaño mediana, es marrón con una mancha de color blanco en el pecho y collar identificativo con placa azul. Boro está ileso, echó a correr después del accidente y es de carácter miedoso.

Ana viajaba unas filas por delante de su cuñado y su hermana, en estado de embarazo, que en estos momentos se encuentra en la UCI. "Los bomberos la rescataron del tren y nos fuimos con la ambulancia al hospital. Y ahora que ya está en observación, aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales. Que somos muchos y son familia", ha expresado en declaraciones a El programa de Ana Rosa.

"Yo me empecé a levantar un poco y dije: 'esto no es normal'. Ahí fue donde miré a mi hermana, la busqué y fue el último momento antes de que todo se volviera oscuro. Me ayudó gente que rompió el cristal y me sacaron, tenía mucha sangre", asegura.

La mayoría de los heridos, en el Reina Sofía de Córdoba

El siniestro ferroviario de Ademuz de este domingo ha dejado un balace provisional de 39 fallecidos y 152 personas heridas de diversa consideración. Los últimos vagones del Iryo descarrilado colisionaron con los dos primeros vagones del Alvia, que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas en este punto.

48 personas heridas han sido hospitalizadas, de los cuales 12 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno de ellos menor de edad. Todos evolucionan favorablemente, según ha informado la Junta. Los hospitales a los que han sido trasladados son el Reina Sofía, San Juan de Dios y Quirón en Córdoba; y el hospital de Andújar, en Jaén. Las personas dadas de alta están en el Centro de Estudios Ambientales de Córdoba.

La Guardia Civil ha facilitado asimismo diferentes oficinas para la recogida de ADN de los familiares de las víctimas en las comandancias de Madrid, Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba. El objetivo es tomar las muestras necesarias a los familiares directos de personas desaparecidas para agilizar el proceso de identificación de las víctimas: